Dopo aver vinto sabato in discesa, Monney ha conquistato un ottimo terzo posto nel super G sulla Stelvio.

A vincere è stata la sorpresa di giornata, il norvegese Möller, davanti al solito Kriechmayr e appunto, all'elvetico Monney, che ieri aveva vinto la discesa.

La gara si era aperta con la bruttissima caduta di Caviezel, evacuato in elicottero, che ha ritardato la partenza di diversi minuti. Situazione che ha forse condizionato la truppa elvetica, con gli sciatori che non hanno spinto durante le loro prove: buoni comunque i risultati finali, con Rogentin quarto, Odermatt quinto e Von Allmen sesto. Più attardato invece Murisier, alla fine giunto in 14a posizione.