Alexis Monney KEYSTONE

Alexis Monney e Franjo von Allmen hanno chiuso davanti a tutti la discesa valida per la combinata maschile, mettendo la Svizzera e i compagni di squadra in ottime posizioni per la lotta alle medaglie.

SwissTXT, Igor Sertori Swisstxt

Il friborghese e il bernese sono distaccati solamente di 0"02. Grazie a un buon equilibrio fra sensibilità e rischi, i due svizzeri hanno dominato la loro prova.

L'unico in grado di tenere il loro passo è stato l'italiano Domink Paris, ritardato di 0"46.

Un po' più lontani gli altri elvetici Stefan Rogentin e Justin Murisier, che hanno chiuso a +1"08 e +1"14.