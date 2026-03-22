Dominik Paris KEYSTONE

Nessun elvetico è riuscito a salire sul podio dell'ultimo super G della stagione a Kvitfjell.

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Il Norvegia il migliore è stato Alexis Monney, quarto come ieri, che è ha chiuso a 0"66 dal vincitore Dominik Paris.

L'italiano, diventato il più vincente in velocità su questa pista, ha piazzato la doppietta davanti a Kriechmayr e Haaser, 2o e 3o pure nella classifica di specialità.

Già sicuro del piccolo globo, Marco Odermatt ha chiuso lontano (+1"97), mentre Stefan Rogentin (+0"93) e Franjo von Allmen (+1"73) sono riusciti a entrare in top 10.