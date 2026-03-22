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Super G Kvitfjell Dominic Paris fa doppietta, Monney miglior svizzero. Odi, già vincitore, finisce lontano

Swisstxt

22.3.2026 - 13:38

Dominik Paris 
Dominik Paris 
KEYSTONE

Nessun elvetico è riuscito a salire sul podio dell'ultimo super G della stagione a Kvitfjell.

SwissTXT

22.03.2026, 13:38

22.03.2026, 13:43

Il Norvegia il migliore è stato Alexis Monney, quarto come ieri, che è ha chiuso a 0"66 dal vincitore Dominik Paris.

Discesa di Kvitfjell. Solo un eccezionale Paris batte von Allmen. Odermatt nettamente dietro

Discesa di KvitfjellSolo un eccezionale Paris batte von Allmen. Odermatt nettamente dietro

L'italiano, diventato il più vincente in velocità su questa pista, ha piazzato la doppietta davanti a Kriechmayr e Haaser, 2o e 3o pure nella classifica di specialità.

Già sicuro del piccolo globo, Marco Odermatt ha chiuso lontano (+1"97), mentre Stefan Rogentin (+0"93) e Franjo von Allmen (+1"73) sono riusciti a entrare in top 10.

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