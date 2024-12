Murisier beffa Odermatt nella prima discesa stagionale

Justin Murisier KEY

La prima discesa libera della stagione ha regalato una sensazionale doppietta alla Svizzera!

Swisstxt

Justin Murisier ha conquistato la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo grazie a una brillante prova sulla mitica Birds of Prey, che gli ha permesso di precedere di 2 decimi Marco Odermatt.

Lento nel primo settore, il nidvaldese sembrava comunque in grado di poter finalmente mettere la sua firma sulla libera di Beaver Creek ma un paio di sbavature nel finale lo hanno relegato in seconda piazza... come due anni fa.

Nessun corridore è stato in grado di eguagliare dei due elvetici. Il terzo gradino del podio è stato occupato dallo sloveno Miha Hrobat.

Swisstxt