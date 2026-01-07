  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Nef manca ancora il podio, Noël vince lo slalom a Madonna di Campiglio

Swisstxt

7.1.2026 - 22:15

Ancora una volta, Tanguy Nef ha mancato l'appuntamento con il primo podio in Coppa del Mondo.
KEYSTONE

SwissTXT

07.01.2026, 22:15

07.01.2026, 22:19

Secondo dopo la prima manche, ma insidiato dai tanti specialisti appostati alle sue spalle, il 29enne ginevrino non è riuscito a difendersi, chiudendo lo slalom di Madonna di Campiglio in decima posizione.

La vittoria è finita nelle mani di Clément Noël. A secco di vittorie da ormai quasi un anno, il campione olimpico ha ritovato il sorriso scalzando Eduard Hallberg, secondo davanti a un Paco Rassat risalito dalla 16esima piazza.

In una serata non particolarmente felice, Loic Meillard è invece giunto 11esimo.

Le ambizioni degli uomini dello sci

17.11.2025

