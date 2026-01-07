Ancora una volta, Tanguy Nef ha mancato l'appuntamento con il primo podio in Coppa del Mondo.
Secondo dopo la prima manche, ma insidiato dai tanti specialisti appostati alle sue spalle, il 29enne ginevrino non è riuscito a difendersi, chiudendo lo slalom di Madonna di Campiglio in decima posizione.
La vittoria è finita nelle mani di Clément Noël. A secco di vittorie da ormai quasi un anno, il campione olimpico ha ritovato il sorriso scalzando Eduard Hallberg, secondo davanti a un Paco Rassat risalito dalla 16esima piazza.
In una serata non particolarmente felice, Loic Meillard è invece giunto 11esimo.