Slalom A Gurgl, Nef arriva solo quinto, vince Rassat, al primo podio in carriera 

Swisstxt

22.11.2025 - 14:51

Tanguy Nef
Tanguy Nef
KEY

 Nemmeno questo tentativo – malgrado le ottime basi gettate al mattino – si è rivelato quello buono. A Gurgl vince Atle Lie McGrath, davanti già al termine della prima manche.

,

SwissTXT, Igor Sertori

22.11.2025, 14:51

22.11.2025, 15:13

Tanguy Nef dovrà ancora attendere per festeggiare quel primo podio in CdM che, per un motivo o per l’altro, continua a sfuggirgli.

Secondo dopo la prima manche, il 29enne ha perso tre posizioni sul secondo tracciato, mancando la top 3 per 0"56.

La battaglia per le posizioni di testa ha premiato Atle Lie McGrath (terzo a 0"09), Armand Marchant (secondo a 0"07) e, soprattutto, Paco Rassat, questi ultimi due al primo podio assoluto.

Sul fronte elvetico da segnalare anche l'eliminazione di Loic Meillard.

Slalom di Gurgl. Tanguy Nef secondo al termine della prima manche, Meillard solo 18esimo

Slalom di GurglTanguy Nef secondo al termine della prima manche, Meillard solo 18esimo

