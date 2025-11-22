Nemmeno questo tentativo – malgrado le ottime basi gettate al mattino – si è rivelato quello buono. A Gurgl vince Atle Lie McGrath, davanti già al termine della prima manche.
Tanguy Nef dovrà ancora attendere per festeggiare quel primo podio in CdM che, per un motivo o per l’altro, continua a sfuggirgli.
Secondo dopo la prima manche, il 29enne ha perso tre posizioni sul secondo tracciato, mancando la top 3 per 0"56.
La battaglia per le posizioni di testa ha premiato Atle Lie McGrath (terzo a 0"09), Armand Marchant (secondo a 0"07) e, soprattutto, Paco Rassat, questi ultimi due al primo podio assoluto.
Sul fronte elvetico da segnalare anche l'eliminazione di Loic Meillard.