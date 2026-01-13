Lenzerheide KEY

Dopo 5 anni di assenza il Circo Bianco tornerà a Lenzerheide.

SwissTXT Swisstxt

La FIS ha infatti reso noto il calendario provvisorio per la prossima stagione, che prevede anche una tappa nella località grigionese con due discese e un super G.

Nonostante i Mondiali di Crans-Montana (01-14.02) aumenterà notevolmente il numero di gare di CdM: saranno infatti 83 in tutto, 43 maschili e 40 femminili, 8 in più di quest'inverno.

Come ormai da tradizione si inizierà da Soelden (24-25.10) e si gareggerà di nuovo a Bormio e Cortina d’Ampezzo Le finali sono previste a Sun Valley (Idaho) dal 20 al 25 marzo.