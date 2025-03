Lara Gut-Behrami perde ancora terreno. Keystone

Lara Gut-Behrami ha chiuso quarta nel secondo super-G di La Thuile, vedendo Federica Brignone sorpassarla in classifica di specialità e avvicinarsi sempre più al trionfo nella generale.

Lara Gut-Behrami rischia di concludere la stagione senza alcun trofeo. Nel secondo super-G di La Thuile, la ticinese ha chiuso al quarto posto, mentre Federica Brignone ha conquistato la vittoria, consolidando il primato nella classifica generale e scavalcandola anche in quella di specialità.

Con un distacco di soli 5 punti, la svizzera ha ancora possibilità di difendere il titolo alle finali di Sun Valley, ma servirà una grande prestazione per battere l'atleta azzurra, apparsa oggi - per l'ennesima volta - in gran forma.

Sul podio, oltre a Brignone, sono salite anche Sofia Goggia (a soli 0"01 di distacco) e la francese Romane Miradoli ( a 0"05).

La 33enne, che ha lasciato La Thuile senza rilasciare dichiarazioni, aveva iniziato bene la gara su una pista non ancora perfetta, ma ha perso tempo prezioso nel terzo settore, perdendo così di vista il podio.

Tra le altre svizzere, Corinne Suter ha fatto registrare lo stesso tempo della ticinese, condividendo con lei la quarta posizione, mentre Joana Hählen ha chiuso in un incoraggiante nono posto. Michelle Gisin non è invece riuscita a entrare fra le prime 20.