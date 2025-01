Franjo von Allmen si dimostra in grande forma. Keystone

Franjo von Allmen celebra il suo primo trionfo in Coppa del Mondo nel super-G sulle leggendarie piste del Lauberhorn, affermandosi prepotentemente come la stella emergente dello sci svizzero al maschile.

Redazione blue Sport Swisstxt

Franjo von Allmen ha ottenuto il suo primo trionfo in Coppa del Mondo in un contesto davvero speciale, vincendo il super-G del Lauberhorn, sulle nevi di casa.

Il giovane atleta di Berna ha chiuso la competizione con un vantaggio di 10 centesimi sull'austriaco Vincent Kriechmayr e di 0"58 secondi su un altro elvetico, Stefan Rogentin, che ha conquistato un eccellente terzo posto.

Marco Odermatt, invece, ha lasciato a desiderare, commettendo errori nella parte finale del percorso, finendo settimo a 1"04 secondi dal vincitore, pur mantenendo la leadership nella classifica generale e di specialità.

Un Von Allmen in grande spolvero

Il 23enne, che aveva già dimostrato il suo eccellente stato di forma piazzandosi secondo nelle discese di Val Gardena il 21 dicembre e di Bormio la settimana successiva, aveva segnalato il suo buon momento con il miglior tempo nell'allenamento di mercoledì in preparazione alla discesa di domani.

Oltre alla prova insoddisfacente di Odermatt, altri atleti svizzeri hanno chiuso con risultati discreti: Alexis Monney ha finito con un ritardo di 1"27 secondi, Justin Murisier a 1"58, Loïc Meillard a 2"08 e Arnaud Boisset a 2"28.

«Non c'è nulla che mi impedisce di vincere anche domani»

«È incredibile», dice Franjo von Allmen nella zona di arrivo dopo la sua prima vittoria in Coppa del Mondo della carriera. Il nativo di Obersimmental si è imposto per la prima volta proprio nell'Oberland bernese e stenta a crederci.

«Non voglio certo consumare troppe energie, per poter essere di nuovo in forma domani. Cercherò di portare con me un po' dell'energia di oggi», racconta il 23enne che sembra già avere gli occhi puntati sulla discesa di sabato.

«Non c'è nulla che mi impedisce di vincere anche domani», ride von Allmen, ma è consapevole: «Prima bisogna farlo. L'importante è concentrarsi su una sciata solida. Non devo andare in gara pensando di poter vincere».

Dopo la sua prestazione di venerdì, il 23enne è diventato uno dei favoriti assoluti per la vittoria anche nella discesa libera.