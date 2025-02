Lara Gut-Behrami lontana dalle più veloci. Keystone

Lara Gut-Behrami chiude solo 12esima nella prima discesa di Kvitfjell, mentre l'austriaca Cornelia Hütter si impone davanti a Emma Aicher e Breezy Johnson.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

La prima discesa di Kvitfjell ha visto Lara Gut-Behrami rimanere lontana dalle prime posizioni, chiudendo con un 12esimo posto.

La ticinese, meno scorrevole rispetto alle rivali e con qualche imprecisione, non è riuscita a inserirsi nella lotta per la vittoria, che è andata all'austriaca Cornelia Hütter. Quest'ultima ha preceduto sul podio la tedesca Emma Aicher (+0”15) e l’americana Breezy Johnson (+0”40).

Tra le migliori anche tre italiane, con Federica Brignone che ha incrementato il suo vantaggio su Gut-Behrami nella classifica generale.

Per l'austriaca, già bronzo in super-G ai Mondiali 2023, si tratta del nono successo in Coppa del Mondo, il quarto in discesa libera.

Gut-Behrami e Suter nella Top 15

Tra le altre svizzere, Corinne Suter ha chiuso al 14esimo rango nonostante una delle migliori velocità di punta. La svittese ha commesso un errore decisivo che le ha fatto perdere molto tempo.

Nessun'altra rossocrociata è riuscita a entrare nella top 15.