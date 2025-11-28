  1. Clienti privati
Fondo Nessun exploit svizzero a Ruka

Swisstxt

28.11.2025 - 14:56

Imago

La stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo si è aperta oggi a Ruka con la 10 km a tecnica classica con la vittoria di Nyenget davanti all'altro norvegese Klaebo.

SwissTXT

28.11.2025, 14:56

28.11.2025, 14:57

Non hanno brillato gli atleti rossocrociati, con il solo Grond che con il suo 19esimo posto è riuscito a entrare nella top 20 al contrario dei connazionali Rueesch (38esimo) e Klee (39esimo).

Miglior avvio per le svizzere, con Faehndrich a riposo in vista della sprint. Tra le elvetiche al via si è messa in risalto Kaelin, 16esima a un minuto dalla vincitrice svedese Karlsson, mentre nella top 30 sono finite anche Weber (20a) e Werro (30a). 367-8

