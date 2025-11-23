  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ginocchio della nazione Nessuna novità dopo il ritorno di Lara Gut-Behrami in Svizzera

SDA

23.11.2025 - 10:54

Lara Gut-Behrami avrà presto chiarezza definitiva sullo stato del suo ginocchio. (foto d'archivio)
Lara Gut-Behrami avrà presto chiarezza definitiva sullo stato del suo ginocchio. (foto d'archivio)
Keystone

Lara Gut-Behrami è tornata in Svizzera dopo il grave incidente in allenamento negli Stati Uniti. Non ci sono ancora nuove informazioni sulle condizioni del suo ginocchio.

Keystone-SDA

23.11.2025, 10:54

23.11.2025, 13:28

La speranza è viva. L'allenatore delle donne smentisce il medico di fiducia di Lara Gut-Behrami: «Tutte speculazioni»

La speranza è vivaL'allenatore delle donne smentisce il medico di fiducia di Lara Gut-Behrami: «Tutte speculazioni»

È stato uno shock venerdì quando è arrivata la notizia che Lara Gut-Behrami era caduta durante un allenamento di super-G a Copper Mountain, in Colorado, ferendosi gravemente al ginocchio.

È apparso subito chiaro che la sciatrice svizzera di maggior successo dell'ultimo decennio stava affrontando la fine della sua carriera. La 34enne ticinese aveva comunque annunciato il ritiro a fine stagione.

Il ginocchio sinistro è stato colpito e si teme una lacerazione del legamento crociato e una lesione del menisco, ma per il momento si tratta di ipotesi.

Speranza negli dei dello sci. «Lara Gut-Behrami non meriterebbe certo una fine del genere»

Speranza negli dei dello sci«Lara Gut-Behrami non meriterebbe certo una fine del genere»

Il capo allenatore svizzero femminile Beat Tschuor ha spiegato venerdì sera che, secondo i medici di Swiss-Ski, ci saranno certezze solo nel corso della settimana, dopo gli esami all'ospedale di Ginevra.

L'unica cosa chiara domenica era che Gut-Behrami aveva sicuramente subito una commozione cerebrale.

I dettagli dell'incidente. «Lara Gut-Behrami s'è impigliata in una porta, poi è caduta in modo violento»

I dettagli dell'incidente«Lara Gut-Behrami s'è impigliata in una porta, poi è caduta in modo violento»

Secondo le informazioni fornite dalla SRF e dal Blick, sabato è tornata in Svizzera ed è arrivata a Ginevra.

Resta ora da vedere se una grande carriera si sia davvero conclusa in modo così sfortunato durante l'allenamento in Colorado.

Ecco cos'è successo. Brutta caduta in allenamento per Lara Gut-Behrami, carriera finita?

Ecco cos'è successoBrutta caduta in allenamento per Lara Gut-Behrami, carriera finita?

Il ritratto di Lara Gut-Behrami

Il ritratto di Lara Gut-Behrami

13.02.2025

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La mamma di Federica Brignone: «Ha rischiato l'amputazione, ora vorrei che smettesse»
La confessione di Marianna e Marco: «Essere un Morandi è un peso e un privilegio»
«Lara Gut-Behrami non meriterebbe certo una fine del genere»
Per MeteoSvizzera è presto per dire che sarà «l'inverno del secolo»

Video di calcio

Getafe - Atlético 0-1

Getafe - Atlético 0-1

LALIGA | 13ème journée | Saison 25/26

23.11.2025

San Gallo – Lausanne-Sport 1:0

San Gallo – Lausanne-Sport 1:0

Super League | 14° turno | stagione 25/26

23.11.2025

GC – Basilea 1:1

GC – Basilea 1:1

Super League | 14° turno | stagione 25/26

23.11.2025

Getafe - Atlético 0-1

Getafe - Atlético 0-1

San Gallo – Lausanne-Sport 1:0

San Gallo – Lausanne-Sport 1:0

GC – Basilea 1:1

GC – Basilea 1:1

Più video

Altre notizie

Slalom, Gurgl. Camille Rast terza, Mikaela Shiffrin strappa la vittoria numero 103 in Coppa del Mondo

Slalom, GurglCamille Rast terza, Mikaela Shiffrin strappa la vittoria numero 103 in Coppa del Mondo

Slalom a Gurgl. Shiffrin in testa dopo la prima manche davanti a Colturi, Holdener e Rast terze

Slalom a GurglShiffrin in testa dopo la prima manche davanti a Colturi, Holdener e Rast terze

Un inizio da dimenticare. Loïc Meillard deve digerire la terza «catastrofe» stagionale

Un inizio da dimenticareLoïc Meillard deve digerire la terza «catastrofe» stagionale

Salto con gli sci. Deschwanden finisce 15esimo al debutto in Coppa del Mondo

Salto con gli sciDeschwanden finisce 15esimo al debutto in Coppa del Mondo