Lara Gut-Behrami avrà presto chiarezza definitiva sullo stato del suo ginocchio. (foto d'archivio) Keystone

Lara Gut-Behrami è tornata in Svizzera dopo il grave incidente in allenamento negli Stati Uniti. Non ci sono ancora nuove informazioni sulle condizioni del suo ginocchio.

È stato uno shock venerdì quando è arrivata la notizia che Lara Gut-Behrami era caduta durante un allenamento di super-G a Copper Mountain, in Colorado, ferendosi gravemente al ginocchio.

È apparso subito chiaro che la sciatrice svizzera di maggior successo dell'ultimo decennio stava affrontando la fine della sua carriera. La 34enne ticinese aveva comunque annunciato il ritiro a fine stagione.

Il ginocchio sinistro è stato colpito e si teme una lacerazione del legamento crociato e una lesione del menisco, ma per il momento si tratta di ipotesi.

Il capo allenatore svizzero femminile Beat Tschuor ha spiegato venerdì sera che, secondo i medici di Swiss-Ski, ci saranno certezze solo nel corso della settimana, dopo gli esami all'ospedale di Ginevra.

L'unica cosa chiara domenica era che Gut-Behrami aveva sicuramente subito una commozione cerebrale.

Secondo le informazioni fornite dalla SRF e dal Blick, sabato è tornata in Svizzera ed è arrivata a Ginevra.

Resta ora da vedere se una grande carriera si sia davvero conclusa in modo così sfortunato durante l'allenamento in Colorado.