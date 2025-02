Nessuno ha guadagnato quanto Meillard: ecco il bottino incassato dalle stelle dello sci

Loïc Meillard con la sua medaglia d'oro. Keystone

La Svizzera ha chiuso i Mondiali di sci di Saalbach come prima della classe, conquistando 13 medaglie e il primato nel medagliere, con Loïc Meillard e Federica Brignone tra gli atleti più premiati anche in termini economici.

La squadra svizzera di sci ha vissuto un Mondiale da incorniciare a Saalbach, conquistando ben 13 medaglie e chiudendo in vetta al medagliere. Con un bottino di cinque ori, cinque argenti e tre bronzi, la Svizzera ha dominato la competizione, lasciandosi alle spalle l'Austria, ferma a quota sette metalli.

Questo risultato straordinario riporta la memoria al leggendario Mondiale di Crans-Montana nel 1987, quando gli elvetici - trascinati dai vari Peter Müller, Pirmin Zurbriggen, Maria Walliser e Vreni Schneider - salirono sul podio 14 volte, ottenendo ben 8 ori.

La medaglia d'oro del valore di 57'600 franchi

Quest'anno nel totale di undici competizioni, ai Mondiali di sci sono stati distribuiti complessivamente 1'584'000 franchi di montepremi.

Per un titolo mondiale in una gara individuale, il premio era di 57'600 franchi, mentre nella combinata a squadre il montepremi è stato suddiviso tra gli atleti. Il secondo classificato ha ricevuto 36'000 franchi e il terzo 21'000. Per le posizioni dalla quarta alla sesta, i premi ammontavano rispettivamente a 14'400, 8'640 e 5'760 franchi.

Nella gara a squadre, il premio è stato ripartito tra tutti gli atleti. Oltre alla medaglia d'oro, l'Italia ha ricevuto un totale di 72'000 franchi, mentre la Svizzera, sconfitta in finale, ha incassato 43'200 franchi. La Svezia, terza classificata, ha ottenuto 28'800 franchi.

Oltre ai premi in denaro, la vittoria di un titolo mondiale aumenta anche il valore commerciale degli atleti. Essere campioni del mondo significa poter chiedere sponsorizzazioni più elevate e nella maggior parte dei contratti sono previsti bonus specifici per la conquista di una medaglia.

Federica Brignone ha brillato. Keystone

Meillard e Brignone sul tetto del mondo

Tra gli uomini, Loïc Meillard è stato l'unico atleta a superare la soglia dei 100'000 franchi. Con un totale di 108'000 franchi ricevuti dalla FIS, per il primo posto nello slalom e nella combinata a squadre e il terzo nello slalom gigante, è lui a tornare a casa con il montepremi più alto.

Nonostante Wendy Holdener abbia conquistato tre medaglie, è solo quarta nella classifica dei premi in denaro. Con 93'600 franchi, la sciatrice più pagata è invece Federica Brignone, grazie alla medaglia d'oro nello slalom gigante e quella d'argento nel super-G.

Premi in denaro donne Brignone 93'600 franchi

Johnson 86'400

Venier 68'400

Holdener 64'800

Rast 57'600

