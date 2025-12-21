Nella quarta gara in quattro giorni, Marco Odermatt non riesce a salire sul podio per la prima volta. Foto: Keystone

Per la prima volta dal marzo 2021, Marco Odermatt termina uno slalom gigante senza salire sul podio. Al traguardo, l'uomo di Nidvaldo cerca una spiegazione per la fine della sua impressionante striscia.

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Gli svizzeri dello slalom gigante finiscono per una volta fuori dal podio in Alta Badia. Il miglior atleta di Swiss-Ski è Marco Odermatt al 6° posto.

Il nidvaldese interrompe così una striscia impressionante: dal marzo 2021 è sempre salito sul podio in ogni slalom gigante, a meno che non sia stato eliminato.

Nella zona di arrivo, il 28enne cerca le ragioni della fine della serie: «Sicuramente oggi non ero il più affamato alla partenza». Mostra di più

Già dalla prima manche si è capito che l'incredibile striscia di podi di Marco Odermatt nello slalom gigante dell'Alta Badia poteva finire. Il dominatore non riesce a prendere la velocità sperata, resta indietro di un secondo e mezzo rispetto al miglior tempo di Marco Schwarz e si classifica all'11° posto a metà gara.

Nella seconda manche, Odermatt va quindi all'attacco insolitamente presto e riesce a migliorarsi. «È stata una buona reazione dopo la prima manche. Abbiamo regolato il materiale sul lato destro. Ma quando sei indietro di un secondo e mezzo, sai che sarà molto difficile», dice il nidvaldese nell'intervista alla SRF dopo la gara.

«Ho rischiato tutto nella parte bassa, poi purtroppo ho commesso un errore sulla penultima curva».

La mancanza di freschezza mentale

Grazie all'ottavo tempo di manche, Odi è comunque migliorato fino al sesto posto alla fine della gara. Ma non è stato sufficiente per salire sul podio. Escludendo i ritiri ha mancato il podio dello slalom gigante per la prima volta dal marzo 2021, quando si è classificato undicesimo nella finale di stagione a Lenzerheide.

D'altra parte la fine dell'incredibile striscia è spiegabile, anche se Odermatt non vuole che le tre estenuanti gare di velocità in Val Gardena/Gröden siano una scusa.

«L'anno scorso sono riuscito a vincere anche qui dopo la Val Gardena/Gröden. Ci sono già riuscito. Ma quando entrano in gioco piccole cose e si sceglie l'attrezzatura sbagliata, alla fine si tratta di qualche decimo di secondo di troppo», dice il 50 volte vincitore della Coppa del Mondo.

Fisicamente, comunque, si sentiva bene. Quello che mancava era una certa freschezza mentale. «Oggi non ero certo il più affamato alla partenza – ammette –. Forse è mancata un po' la volontà finale di vincere questa gara».

La battaglia per il globo di cristallo è aperta

Ora almeno la battaglia per il piccolo globo di cristallo nello slalom gigante sembra più aperta di quanto non lo sia stata per molto tempo. Se negli ultimi anni Odermatt ha dominato quasi a piacimento la sua disciplina preferita, in Alta Badia ha dovuto cedere il comando a Stefan Brennsteiner, che ha completato il podio dietro al connazionale Schwarz e a Pinheiro Braathen.

I 60 punti che il 34enne vincitore di Copper Mountain ha ricevuto per il suo terzo posto gli hanno permesso di superare Odermatt di cinque punti nella classifica di disciplina. Schwarz è a 53 punti dal nuovo leader dopo la sua vittoria.

Mentre gli slalomisti hanno un'altra gara lunedì in Alta Badia, Odermatt si prende una breve e meritata pausa natalizia dopo il mastodontico programma.

Tre giorni dopo la vigilia di Natale, continuerà con il super-G a Livigno, mentre il prossimo slalom gigante sarà ad Adelboden. Come in Alta Badia, il nidvaldese è salito sul gradino più alto del podio anche nella gara classica dell'Oberland Bernese nelle ultime quattro volte.

Dal punto di vista svizzero, speriamo che la storia della Gran Risa non si ripeta ai piedi del Chuenisbärgli il 10 gennaio.

Il ritratto di Marco Odermatt 17.11.2025