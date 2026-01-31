  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Crans-Montana Vonn getta la spugna per il super-G, Casse il più veloce nell'allenamento di discesa maschile

Swisstxt

31.1.2026 - 10:42

Lindsey Vonn non ci sarà.
Lindsey Vonn non ci sarà.
Keystone

Lindsey Vonn non prenderà parte al super-G in programma oggi a Crans-Montana.

SwissTXT

31.01.2026, 10:42

Vittima di una caduta ieri nella discesa, la 41enne lo ha annunciato con un post sui suoi canali social, confermando però che sta facendo e farà il massimo per essere della partita ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Sempre a Crans-Montana in mattinata si è svolto l'allenamento per la discesa maschile di domenica, che è dunque confermata.

Il più veloce è stato Mattia Casse, mentre tra gli elvetici si è distinto Alexis Monney, quinto a 0"66 dall’italiano. Marco Odermatt, come di consueto, non ha spinto e ha accumulato un ritardo di 2"01.

I più letti

Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
Giovanni Franzoni evita la caduta in extremis nelle prove della libera di Crans-Montana: «È stato spaventoso»
In Svizzera le truffe telefoniche cambiano tattica, ecco come

Video correlati

Yverdon – Aarau 1:2

Yverdon – Aarau 1:2

Challenge League | 20° turno | stagione 25/26

30.01.2026

Bellinzona – Xamax 5:0

Bellinzona – Xamax 5:0

Challenge League | 20° turno | stagione 25/26

30.01.2026

Carouge – Rapperswil-Jona 2:1

Carouge – Rapperswil-Jona 2:1

Challenge League | 20° turno | stagione 25/26

30.01.2026

Yverdon – Aarau 1:2

Yverdon – Aarau 1:2

Bellinzona – Xamax 5:0

Bellinzona – Xamax 5:0

Carouge – Rapperswil-Jona 2:1

Carouge – Rapperswil-Jona 2:1

Più video

Altre notizie

Ecco cosa è successo. Giovanni Franzoni evita la caduta in extremis nelle prove della libera di Crans-Montana: «È stato spaventoso»

Ecco cosa è successoGiovanni Franzoni evita la caduta in extremis nelle prove della libera di Crans-Montana: «È stato spaventoso»

Vittoria in super-G. Malorie Blanc a Crans-Montana: «Sono molto felice di averlo fatto qui, per questa gente»

Vittoria in super-GMalorie Blanc a Crans-Montana: «Sono molto felice di averlo fatto qui, per questa gente»

Super-G di Crans Montana. Malorie Blanc mette tutte in riga sulle nevi di casa e coglie la prima vittoria in carriera

Super-G di Crans MontanaMalorie Blanc mette tutte in riga sulle nevi di casa e coglie la prima vittoria in carriera