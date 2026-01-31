Lindsey Vonn non ci sarà. Keystone

Lindsey Vonn non prenderà parte al super-G in programma oggi a Crans-Montana.

SwissTXT Swisstxt

Vittima di una caduta ieri nella discesa, la 41enne lo ha annunciato con un post sui suoi canali social, confermando però che sta facendo e farà il massimo per essere della partita ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Sempre a Crans-Montana in mattinata si è svolto l'allenamento per la discesa maschile di domenica, che è dunque confermata.

Il più veloce è stato Mattia Casse, mentre tra gli elvetici si è distinto Alexis Monney, quinto a 0"66 dall’italiano. Marco Odermatt, come di consueto, non ha spinto e ha accumulato un ritardo di 2"01.