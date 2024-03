Zermatt KEY

Nemmeno nella stagione 2024-25 si terranno le discese di Zermatt-Cervinia.

La decisione è stata presa dagli organizzatori dopo aver consultato i responsabili di Swiss-Ski, della FISI e della Federazione Internazionale. Dopo gli annullamenti degli scorsi anni dovuti alla meteo (in due stagioni non è stato possibile disputare alcuna gara), si è dunque optato almeno per il prossimo anno di rinunciare alla competizione.

