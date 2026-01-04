Ren Nikaido KEY

La terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini ha un vincitore diverso dalle prime due.

SwissTXT Swisstxt

Sul Bergisel di Innsbruck ha infatti festeggiato il giapponese Ren Nikaido, che ha preceduto Domen Prevc e Stefan Embacher. Il fenomeno sloveno, oggi con 0,5 punti di ritardo, può comunque sorridere perché il suo inseguitore nella generale, Jan Hoerl, è arrivato quarto.

In casa elvetica nuova buona prova di Sandro Hauswirth, che nella seconda prova ha recuperato 5 posizioni fino alla 18esima. Dietro di lui hanno chiuso Gregor Deschwanden, 24esimo, e Felix Trunz, che si è classificato 29esimo.