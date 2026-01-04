  1. Clienti privati
Tournée dei Quattro Trampolini Nikaido batte Prevc a Innsbruck

Swisstxt

4.1.2026 - 15:56

Ren Nikaido
Ren Nikaido
KEY

La terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini ha un vincitore diverso dalle prime due.

SwissTXT

04.01.2026, 15:56

04.01.2026, 15:59

Sul Bergisel di Innsbruck ha infatti festeggiato il giapponese Ren Nikaido, che ha preceduto Domen Prevc e Stefan Embacher. Il fenomeno sloveno, oggi con 0,5 punti di ritardo, può comunque sorridere perché il suo inseguitore nella generale, Jan Hoerl, è arrivato quarto.

In casa elvetica nuova buona prova di Sandro Hauswirth, che nella seconda prova ha recuperato 5 posizioni fino alla 18esima. Dietro di lui hanno chiuso Gregor Deschwanden, 24esimo, e Felix Trunz, che si è classificato 29esimo.

