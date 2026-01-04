La terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini ha un vincitore diverso dalle prime due.
Sul Bergisel di Innsbruck ha infatti festeggiato il giapponese Ren Nikaido, che ha preceduto Domen Prevc e Stefan Embacher. Il fenomeno sloveno, oggi con 0,5 punti di ritardo, può comunque sorridere perché il suo inseguitore nella generale, Jan Hoerl, è arrivato quarto.
In casa elvetica nuova buona prova di Sandro Hauswirth, che nella seconda prova ha recuperato 5 posizioni fino alla 18esima. Dietro di lui hanno chiuso Gregor Deschwanden, 24esimo, e Felix Trunz, che si è classificato 29esimo.