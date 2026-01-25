Domenica Mikaela Shiffrin ha vinto il suo nono globo di cristallo in slalom. KEYSTONE

Mikaela Shiffrin ha fatto ancora una volta la storia nello slalom di Spindleruv Mly. Con la sua vittoria, si è assicurata il suo nono globo di cristallo in slalom, un risultato mai raggiunto da nessuno prima di lei.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

La 30enne è ancora una volta la misura di tutto nella foresta dei pali in questa stagione. Domenica ha dominato ancora una volta la competizione a Spindleruv Mlyn e ha tenuto a bada la sua prima rivale, Camille Rast, per 1,67 secondi.

Per la dominatrice statunitense si tratta della 71ma vittoria in slalom e della 108ma in Coppa del Mondo.

Ciò che probabilmente significa ancora di più per lei è che si è assicurata in anticipo il suo nono globo di cristallo in questa disciplina, con la settima vittoria nel suo ottavo slalom.

Questo la rende anche l'unica detentrice del record in questa disciplina. In precedenza aveva condiviso il primato con Ingemar Stenmark e Lindsey Vonn, che avevano vinto otto piccoli globi di cristallo rispettivamente nello slalom e nella discesa libera.

La Vonn potrebbe raggiungere nuovamente la connazionale in primavera, essendo la chiara leader nella classifica della disciplina della discesa libera.

«Al momento non ho parole», ha dichiarato sorridendo Shiffrin in un'intervista rilasciata alla «SRF» dopo la gara. «Non ho pensato al globo di cristallo per tutto il giorno. Sapevo già che era possibile, ma non ci ho pensato».

«Rast era vicina nella seconda manche»

Ha dovuto concentrarsi su altre cose, come ad esempio essere in montagna prima rispetto allo slalom gigante di sabato perché l'orario di partenza è stato anticipato. Un passaggio nella seconda manche le ha fatto venire un po' di mal di testa: «Ero preoccupata di sbagliare», ha confessato la 30enne.

Alla domanda sul suo vantaggio sulla concorrenza, la statunitense ha risposto che non è così in ogni gara. Per lei è stato un vantaggio partire con il pettorale numero 1 nella prima manche.

«Non sapevamo come sarebbe stata la neve. Non avevo aspettative e ho sciato il più velocemente possibile. Quando ho saputo di più sulle condizioni, avevo già tagliato il traguardo».

Gli altri atleti avrebbero saputo che c'erano una o due insidie sulla pista, che potevano essere un po' d'intralcio. «Quindi la partenza numero 1 era perfetta per me. Camille (Rast, ndr) era molto vicina nella seconda manche: è una grande spinta ogni volta», conclude la vincitrice odierna.