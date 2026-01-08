Federica Brignone è tornata in pista (immagine d'archivio). Imago

Federica Brignone non esclude un rientro in Coppa del Mondo prima di Milano-Cortina 2026, ma invita alla prudenza dopo nove mesi difficili di recupero.

Hai fretta? blue News riassume per te Federica Brignone valuta un possibile rientro in Coppa del Mondo prima di Milano-Cortina 2026 dopo il grave infortunio.

Le sensazioni in allenamento sono incoraggianti, soprattutto nelle discipline veloci, ma il percorso resta graduale.

La decisione dipenderà dalla condizione fisica e dalla possibilità di tornare competitiva in gara, non solo di allenarsi. Mostra di più

Federica Brignone punta a Milano-Cortina 2026. Dopo il grave infortunio che l’ha costretta a fermarsi alla fine della scorsa stagione, la sciatrice valdostana è tornata sugli sci nelle ultime settimane e guarda con cautela, ma anche con fiducia, al proprio rientro.

In un'intervista concessa a «Sky», l'atleta azzurra ha spiegato come sta vivendo questa fase delicata della ripresa. «Sto bene come pensavo, va molto meglio in velocità che in gigante, soprattutto per quanto riguarda il dolore», ha raccontato.

Il percorso di recupero passo dopo passo: «Ho fatto tre giorni d'allenamento e ogni volta ho potuto provare qualcosa di nuovo. Per la prima volta ho messo i piedi sul duro, poi ho fatto Super-G e discesa. Per me sono tutte prove».

Le sensazioni, al momento, sono incoraggianti.

«Giro dopo giro va meglio. Mi fa piacere finire la giornata con sempre più fiducia e far capire anche alla mia testa che le cose possono funzionare», ha proseguito la valdostana, sottolineando però la difficoltà del cammino affrontato negli ultimi mesi: «Sono stati nove mesi impegnativi e tosti».

Un rientro già prima delle Olimpiadi?

Resta invece da valutare se sarà possibile rivederla in gara in Coppa del Mondo prima dei Giochi olimpici. «Dobbiamo capire come sto e se è fattibile, perché un conto è mettere gli sci per un allenamento e un altro è fare delle manche per performare», ha chiarito.

L'esperienza delle competizioni potrebbe aiutarla ad accorciare i tempi, ma la prudenza resta d'obbligo: «Ho bisogno di chilometri. È vero che ho tanta esperienza e, se capisco che sto bene, probabilmente riesco a tornare più in fretta rispetto a dieci anni fa. Il mio corpo sta reagendo bene, ma bisogna guardare anche la storia dei punti».

Milano-Cortina 2026 resta dunque l'obiettivo, ma ancora tutto da costruire, giorno dopo giorno.