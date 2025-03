Petra Vlhova Keystone

A più di un anno dall'infortunio al ginocchio destro, il rientro alle competizioni di Petra Vlhova è ancora lontano.

Swisstxt

La slovacca ha infatti dovuto sottoporsi a una nuova operazione a causa del troppo dolore.

Per la sciatrice allenata da Mauro Pini l'anno olimpico, dove vuole difendere l'oro in slalom, è quindi già in salita.