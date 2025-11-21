Nuovi guai al ginocchio sinistro per Gut-Behrami, il medico: «È delusa, ma realistica»

Brutta caduta in allenamento: Lara Gut-Behrami. Immagine: John Locher/AP/dpa

Nella rovinosa caduta in allenamento a Copper Mountain, negli Stati Uniti, Lara Gut-Behrami si è nuovamente infortunata al ginocchio sinistro, quello già operato nel 2017. Ora ha contattato il suo chirurgo di fiducia.

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì Lara Gut-Behrami ha subito una grave caduta in allenamento e si è infortunata al ginocchio sinistro.

Secondo il suo ex chirurgo Olivier Siegrist, sono interessati il legamento crociato, quello collaterale mediale e il menisco.

La ticinese intende ora tornare in Europa e sottoporsi a una visita medica all'inizio della prossima settimana. Mostra di più

Nella rovinosa caduta in allenamento a Copper Mountain, negli Stati Uniti, Lara Gut-Behrami ha riportato gravi lesioni al ginocchio sinistro, lo stesso già operato nel 2017. Swiss-Ski ha confermato la notizia dell'infortunio senza entrare nei dettagli.

In un primo momento diversi media hanno riferito che la 34enne si era lacerata un legamento crociato e aveva subito una lesione del menisco.

Venerdì mattina il chirurgo ginevrino Olivier Siegrist, che aveva operato la ticinese otto anni fa, è stato contattato da Gut-Behrami e ha fatto sapere: «Mi ha chiamato perché conosco bene il suo ginocchio. Il legamento crociato anteriore e il legamento collaterale mediale sono lacerati. Ha anche una lesione al menisco», ha dichiarato a «Le Nouvelliste».

Ma il tutto dovrà essere confermato da un esame dettagliato, che però non potrà essere effettuato prima dell'inizio della prossima settimana.

Gut-Behrami è «delusa»

Il motivo? Il viaggio di ritorno dell'atleta è stato posticipato. «Tutti i voli sono pieni. Non atterrerà a Milano prima di domenica sera», spiega Siegrist. Il medico comunque non si occuperà più personalmente della ticinese perché nel frattempo si è ritirato.

Eseguirà però l'esame insieme al suo successore, il chirurgo ginevrino Julien Billières.

Siegrist descrive lo stato d'animo della sciatrice come sereno: «È delusa, ma molto realistica. Sa che gli infortuni fanno parte dei rischi di ogni sciatore». Non vuole però speculare sul fatto che l'infortunio concluderà prematuramente la sua annunciata stagione d'addio.

Ricordiamo infatti che Gut-Behrami ha inaugurato la sua ultima stagione di Coppa del Mondo a Sölden alla fine di ottobre e ha iniziato bene con un podio.

Cosa accadrà in seguito sarà chiaro solo dopo i chiarimenti medici della prossima settimana.