«Still here»: il grido di gioia di Odermatt dopo il trionfo a Sölden 26.10.2025

Marco Odermatt fa quello che ama di più all'apertura della stagione a Sölden: vincere. Un forte «still here», ancora qui, gli sfugge dalle labbra al traguardo. In un'intervista spiega di cosa si tratta.

In un'intervista dopo la gara, il dominatore degli ultimi anni spiega il motivo del suo grido «still here».

Il vincitore assoluto della Coppa del Mondo Marco Odermatt si impone ancora una volta e vince lo slalom gigante di Sölden per la terza volta dopo il 2021 e il 2022. L'anno scorso era stato eliminato dopo soli 40 secondi. Ora è tornato sul podio.

Dopo aver tagliato il traguardo, il nidvaldese esulta e grida «still here» guardando la telecamera. Tradotto, significa: «Sono ancora qui». Ma di cosa si tratta?

Intervistato dalla SRF, il dominatore degli ultimi anni spiega: «È venuto fuori così. Qualche giorno o settimana fa, avevo la mentalità di poter solo perdere. Con l'allenamento mentale, sono riuscito a trasformarla in un po' di energia positiva. Accettando la sfida di rimanere ancora qui e cercare di essere il migliore». Con il sorriso sulle labbra, Odi saluta il suo mental coach.

Un trionfo non scontato

Le parole significano più di quanto si possa pensare. Anche per lo svizzero, che è così viziato dal successo, i trionfi non sono scontati.

«Sono arrivato all'estate in buona salute e non mi aspettavo di trovarmi improvvisamente a lottare per la vittoria. Ma il livello dei primi è così alto e con i piccoli distacchi a volte serve un po' di fortuna agonistica».

La vittoria all'inizio dell'inverno olimpico porta con sé anche un buon auspicio: le ultime due volte che Sölden ha ospitato gare nella stagione dei Giochi invernali, il vincitore ha conquistato l'oro olimpico a febbraio (2013/14 Ligety, 2021/22 Odermatt).

Quando gli viene chiesto di parlarne nell'intervista a SRF, dice con un sorriso sul volto: «Sì, lo prendiamo. È una buona cosa».

I numeri di Odermatt

Odermatt ha ora 46 vittorie in Coppa del Mondo, che lo mettono a pari merito con Marc Girardelli. Nella classifica di tutti i tempi, solo quattro sciatori lo precedono: Alberto Tomba (50 vittorie), Hermann Maier (54), Marcel Hirscher (67) e Ingemar Stenmark (86). È molto probabile che alla fine della stagione ne rimangano solo due.

Il nidvaldese è già il numero 3 di sempre nello slalom gigante, con 26 vittorie, Hirscher (31 vittorie) lo supera di poco . Invece, le 46 vittorie di Stenmark sono ancora lontane.

Delusione per Meillard e Tumler

Thomas Tumler e Loïc Meillard si trovavano rispettivamente al 4° e al 9° posto dopo metà gara, ma hanno concluso al 16° e al 14° posto. Luca Aerni, quarto svizzero nella seconda manche, si è dovuto accontentare del 30° posto.

In particolare, per Meillard, è stato un duro colpo: «Se sono fuori dalla top 10, non è una buona prestazione. Per me e Sölden non è ancora finita. Spero di poter sciare meglio nei prossimi anni», dice nell'intervista a SRF.

E continua: «Se ho sciato bene, il risultato non conta. Ma non ho sciato bene, quindi non sono soddisfatto. Il ritmo e l'attacco sul ripido non sono ancora a posto».

Tumler prende la battuta d'arresto con spirito sportivo e parla di un «déja-vu», visto che già la scorsa stagione era caduto molto indietro dopo una forte prima manche.

«Ho provato tutto, ho attaccato. Poi sono arrivati gli errori ed è finita. Mi porto dietro gli aspetti positivi e guardo alle gare nordamericane».