Dopo la prima manche del gigante di Sölden, gara inaugurale della Coppa del Mondo maschile 2025-26, un solo centesimo separa Marco Odermatt da Marco Schwarz.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

L’elvetico ha concluso la prova in 58"18, precendo due austriaci, il già citato Schwarz e Stefan Brennsteiner (+0"25).

Ai piedi del podio virtuale c’è l’altro rossocrociato Tomas Tumler (+0"58), nono a 0''96 da Odermatt è Loic Meillard, mentre meno brillante è stato Luca Aerni (+2''25).

Già eliminato, invece, uno dei favoriti della vigilia, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

Per Odermatt le cose sono andate come previsto, con un miglior tempo intermedio, in parte perché ha imparato la lezione dalla sua eccessiva sicurezza nel 2024: «Non ero più così sicuro di me», ha detto Odi in un'intervista alla SRF. Era necessario.

E ja detto di non aver mai affrontato un percorso così tortuoso a Sölden: «Preferisco che sia liscio. Il fatto di essere ancora in testa è un buon segno».