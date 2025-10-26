  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Odermatt al comando nella prima manche di gigante a Sölden

Swisstxt

26.10.2025 - 10:59

Marco Odermatt ha concluso la prova in 58"18.
KEYSTONE

Dopo la prima manche del gigante di Sölden, gara inaugurale della Coppa del Mondo maschile 2025-26, un solo centesimo separa Marco Odermatt da Marco Schwarz.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

26.10.2025, 10:59

26.10.2025, 11:35

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

L’elvetico ha concluso la prova in 58"18, precendo due austriaci, il già citato Schwarz e Stefan Brennsteiner (+0"25).

Ai piedi del podio virtuale c’è l’altro rossocrociato Tomas Tumler (+0"58), nono a 0''96 da Odermatt è Loic Meillard, mentre meno brillante è stato Luca Aerni (+2''25).

Già eliminato, invece, uno dei favoriti della vigilia, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

Per Odermatt le cose sono andate come previsto, con un miglior tempo intermedio, in parte perché ha imparato la lezione dalla sua eccessiva sicurezza nel 2024: «Non ero più così sicuro di me», ha detto Odi in un'intervista alla SRF. Era necessario.

E ja detto di non aver mai affrontato un percorso così tortuoso a Sölden: «Preferisco che sia liscio. Il fatto di essere ancora in testa è un buon segno».

Per non perdersi nulla. Il calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Per non perdersi nullaIl calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

26.10.2025

Winterthur – Lucerna 2:2

Super League | 10° turno | stagione 25/26

25.10.2025

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

25.10.2025

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

Winterthur – Lucerna 2:2

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

