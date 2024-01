Beffato

È ancora rimandata la vittoria sulla Streif per Marco Odermatt.

Il 26enne è di nuovo stato battuto da uno scatenato Cyprien Sarrazin, già vincitore nella prova di venerdì e per la quinta volta consecutiva a podio in discesa.

Stavolta sotto un sole splendente, Marco Odermatt si è mostrato aggressivo, lasciando andare gli sci e rischiando tutto, ma il transalpino è risultato essere più pulito e con dei materiali praticamente perfetti.

Sul terzo gradino del podio di Kitzbühel è salito l'italiano Dominik Paris (+1"44). Tra gli altri elvetici buona prova di Alexis Monney (+1"75).

Odermatt: «Volevo vincere»

«Naturalmente è un altro risultato positivo, con un altro posto sul podio. Ma in questa gara speciale, in una giornata perfetta anche dal punto di vista meteorologico, io puntavo a vincere», ha commentato la propria gara ai microfoni della SRF Marco Odermatt.

«Certo sono un po’ deluso - ha spiegato il 26enne - in alto mi sono reso conto che la mia performance non era ineccepibile. Però quando arrivi al traguardo con un secondo e mezzo di vantaggio sul secondo, lo sci non ha un premio per la bellezza della prestazione, speri di farcela a rimanere davanti a tutta la concorrenza».

«Due minuti dopo, però (ovvero quando è giunto al traguardo Sarrazin ndr.), il risveglio alla realtà. Oggi nel nostro duello esco decisamente perdente, non c’è molto da aggiungere», ha concluso Odi.

Swisstxt - La redazione