Marco Odermatt KEYSTONE

Per la matematica manca ancora un ultimo, piccolissimo passo, ma Marco Odermatt può già iniziare a festeggiare il quarto globo di cristallo consecutivo. Una vittoria nel super G di Kvitfjell avrebbe dato il via alle celebrazioni già oggi: poco male, si attenderà ancora qualche giorno.

Grazie al quarto posto nella gara che ha chiuso il fine settimana norvegese, il 27enne elvetico si è infatti portato a 570 punti da Henrik Kristoffersen in classifica generale, quando al termine della stagione mancano solo sei gare. E la rimonta di quest’ultimo - con due prove veloci ancora in programma - non è un’opzione contemplabile.

Dopo essersi assicurato la coppetta di specialità già mercoledì, in seguito al forfait di Mattia Casse, il nidvaldese ha soltanto sfiorato il suo 16o podio stagionale: colpa di un misero centesimo, quello che l’ha separato da Miha Hrobat.

Davanti a tutti, come venerdì, il redivivo Dominik Paris, tornato a vincere un super G dopo cinque anni e al sesto successo assoluto nella località norvegese, ormai quasi una seconda casa.

Il 35enne azzurro si è imposto con 0”38 di vantaggio su James Crawford e 0”47 sul sopracitato sloveno, mentre Alexis Monney (+0”56) e Stefan Rogentin (+0”57) hanno piazzato altre due bandiere elvetiche nella top 10, terminando in sesta rispettivamente settima piazza.