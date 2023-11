Marco Odermatt Imago

ha costretto a prendersi una pausa, Marco Odermatt è stato inserito tra i convocati per il fine settimana di Beaver Creek.

Nonostante il problema alla schiena riportato in allenamento a Copper Mountain che l’ È sicuramente un buon segno quello annunciato da Swiss-Ski, ma che non assicura l’effettiva presenza dell’obvaldese ai cancelletti di partenza in Colorado.

Swisstxt