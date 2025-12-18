  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Odermatt davanti a tutti nella prima discesa in Val Gardena e arriva a quota 50 vittorie

Swisstxt

18.12.2025 - 14:57

Marco Odermatt vittorioso anche in Val Gardena.
KEYSTONE
KEYSTONE

Marco Odermatt ha raggiunto il prestigioso traguardo di 50 successi in CdM vincendo la prima delle due discese in Val Gardena.

SwissTXT

18.12.2025, 14:57

18.12.2025, 15:03

In Val Gardena. Odermatt stacca tutti in allenamento, ma poi ammette: «Me la son quasi fatta addosso»

In Val GardenaOdermatt stacca tutti in allenamento, ma poi ammette: «Me la son quasi fatta addosso»

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

A rendere ancora più speciale il trionfo, il secondo posto di Franjo van Allmen a 0"15 dal vincitore.

Su un tracciato accorciato e al termine di una gara infinita, il nidvaldese si è imposto nonostante una prova non perfetta mettendo la firma anche sulla 2a libera stagionale.

Dominik Paris ha fatto esultare il pubblico italiano con il 3o posto (+0"19), mentre per la Svizzera pure Alexis Monney e Marco Kohler si sono piazzati nella top 10.

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

