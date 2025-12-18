Marco Odermatt ha raggiunto il prestigioso traguardo di 50 successi in CdM vincendo la prima delle due discese in Val Gardena.
Coppa del Mondo di sci 2025/2026
A rendere ancora più speciale il trionfo, il secondo posto di Franjo van Allmen a 0"15 dal vincitore.
Su un tracciato accorciato e al termine di una gara infinita, il nidvaldese si è imposto nonostante una prova non perfetta mettendo la firma anche sulla 2a libera stagionale.
Dominik Paris ha fatto esultare il pubblico italiano con il 3o posto (+0"19), mentre per la Svizzera pure Alexis Monney e Marco Kohler si sono piazzati nella top 10.