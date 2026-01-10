  1. Clienti privati
Gigante di Adelboden Un super Odermatt al comando dopo la prima manche

La redazione

10.1.2026 - 11:30

Marco Odermatt al teermine della prima manche.
Marco Odermatt al teermine della prima manche.
Keystone

Marco Odermatt chiude al comando la prima manche del gigante di Adelboden e si presenta alla seconda da grande favorito per il quinto successo consecutivo.

La redazione

10.01.2026, 11:30

10.01.2026, 11:35

Marco Odermatt continua a sentirsi a casa sul Chuenisbärgli. Forte di quattro successi consecutivi nel gigante di Adelboden, anche quest'anno il nidvaldese ha confermato il suo feeling con la pista bernese, chiudendo la prima manche al comando.

La sua discesa è stata solida e convincente, macchiata soltanto da una leggera incertezza all'ingresso del muro conclusivo.

Alle sue spalle si è inserito Lucas Pinheiro Braathen, staccato di 49 centesimi, mentre il norvegese Timon Haugan occupa la terza posizione a 53 centesimi dal leader.

Nonostante le difficili condizioni, con una fitta nevicata a fare da cornice alla gara, anche gli altri svizzeri si sono messi in evidenza. Loïc Meillard e Luca Aerni hanno infatti trovato spazio nella top 10, pur pagando un distacco attorno al secondo e mezzo.

Più lontano invece Thomas Tumler, che ha chiuso la sua prima manche con un ritardo di 2”07 rispetto a Odermatt.

