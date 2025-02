Odermatt delude, ma uno scatenato Von Allmen regala l'oro alla Svizzera

von Allmen col miglior tempo! 09.02.2025

Franjo Von Allmen si aggiudica l'oro nella discesa dei Mondiali di sci e Alexis Monney il bronzo. Marco Odermatt delude.

SwissTXT - La redazione fon

Hai fretta? blue News riassume per te Franjo Von Allmen conquista l'oro iridato in discesa, davanti all'austriaco Vincent Kriechmayr.

Alexis Monney ottiene il bronzo riscattandosi dopo la delusione nel super-G.

Marco Odermatt, campione in carica, finisce quinto, con altri svizzeri nella top 10. Mostra di più

La medaglia d'oro nella discesa dei Mondiali è rimasta in Svizzera, ma non al collo del campione in carica Marco Odermatt.

Quest'anno a salire sul gradino più alto del podio è stato Franjo Von Allmen, alla sua prima apparizione ai Mondiali.

Il giovane bernese, che, proprio come Odermatt nel 2023, non aveva mai vinto una discesa in Coppa del Mondo, ha staccato di 0"24 il campione del 2021 e padrone di casa, Vincent Kriechmayr, prendendosi notevoli rischi.

Un altro svizzero, Alexis Monney, anch'egli al suo primo Mondiale, ha conquistato la medaglia di bronzo, riscattandosi dopo l'uscita di scena nel super G.

Delusione per Odermatt

Diversamente da quanto successo venerdì, Odermatt non è riuscito a eccellere sulle piste di Saalbach, classificandosi quinto con un ritardo di 0"66 dal primo.

In totale, quattro dei cinque svizzeri in gara si sono piazzati nella top 10: Justin Murisier ha terminato ottavo con un distacco di 1"29, mentre Stefan Rogentin ha chiuso in dodicesima posizione, a 1"38.