Marco Schwarz rovina la tripletta svizzera nel super-G di Livigno. Alexis Monney, Franjo von Allmen e Marco Odermatt tracciano comunque un bilancio positivo.

Poteva trasformarsi in una grande festa svizzera il debutto in Coppa del Mondo della località italiana di Livigno, entrata in calendario nell’ultima settimana dell’anno grazie allo spostamento delle gare olimpiche a Bormio.

A rovinare la possibile tripletta elvetica è stato però l’austriaco Marco Schwarz. Il 30enne ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in super-G, precedendo di poco Alexis Monney, il migliore degli svizzeri.

«Sono molto soddisfatto della mia manche, soprattutto nella parte bassa sono andato davvero forte», ha spiegato il 25enne ai microfoni della SRF subito dopo l’arrivo. «In alto sono partito con un po’ di prudenza, volevo capire come reagivano gli sci».

Anche se alla fine i 2 decimi di ritardo gli hanno negato la vittoria, Monney può sorridere: «L’inizio di stagione non era stato dei migliori, commettevo sempre errori. Oggi volevo una manche senza sbavature importanti e ci sono riuscito».

«Sono super felice»

Subito alle sue spalle si è classificato Franjo von Allmen, che dopo due uscite consecutive in super-G ritrova il sorriso. «Sono super felice. Ho sciato con un po’ di margine di sicurezza, ed era giusto così».

Ai piedi del podio, quarto, ha chiuso Marco Odermatt. Il dominatore delle ultime stagioni sa bene dove ha perso la possibilità di lottare per il successo: «Lo avevo detto che sarebbe stata una gara molto combattuta. Quando poi commetti qualche errore, sai che non basta per stare davanti. Anche l’ingresso nel muro finale non è stato perfetto e alla fine mi mancano quei pochi centesimi».

Nonostante l’uscita dal podio, il 28enne conserva la leadership della classifica di specialità e a metà gennaio nel super-G di Wengen indosserà il pettorale rosso. I suoi due principali rivali per la Coppa di specialità, Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser, sono infatti usciti di scena a Livigno.

«Li ho visti al via e sai che basta davvero poco, soprattutto su una neve così aggressiva. Kriechmayr non ha commesso grandi errori, ma è stato comunque tradito dalla neve che ha reagito in modo particolare. Per questo sono soddisfatto della mia gara», ha concluso Odermatt.