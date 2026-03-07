Marco Odermatt nello slalom gigante di Kranjska Gora. KEYSTONE

Battuta d'arresto per Marco Odermatt, che è arrivato solo quinto nello slalom gigante di Kranjska Gora. Il vincitore Lucas Braathen accorcia le distanze verso il globo di cristallo di categoria: la decisione sarà presa solo alla fine.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Da leader della prima manche, Lucas Pinheiro Braathen ha mantenuto i nervi saldi e ha conquistato con sicurezza la sua settima vittoria in Coppa del Mondo, la terza in uno slalom gigante.

Il 25enne campione olimpico ha relegato Loïc Meillard al secondo posto per 54 centesimi. Ma le loro sono state due discese molto diverse, ha commentato lo svizzero nell'intervista dopo gara alla «SRF»: «Ho attaccato, ma ho commesso alcuni errori», ha riassunto.

Marco Odermatt, invece, ha chiaramente mancato il podio, perdendo quasi un secondo dal norvegese Braathen dopo la prima manche. Alla fine, il nidvaldese si è piazzato al quinto posto. «Volevo dare il massimo per salire sul podio», ha dichiarato al termine della gara. «Ho provato di tutto, ma alla fine ci sono stati alcuni errori», ha spiegato.

Il campione del mondo 2023 dice di essersi fatto prendere un po' la mano e di aver dovuto spingere al massimo, cosa che gli è costata la velocità. Non ha voluto correre rischi inutili e semplicemente non è «riuscito a sciare in quel modo oggi», ha detto il leader della disciplina.

Battaglia finale a Lillehammer: «Nuova situazione»

Nella lotta per il piccolo globo di cristallo nello slalom gigante, il vantaggio dello svizzero su Braathen si è ridotto a 48 punti. «Era lo scenario peggiore, ma tutto è ancora possibile», dice Odermatt. Normalmente avrebbe potuto giocarsela prima dell'ultima gara, ma «quest'anno ci troviamo di fronte a una nuova situazione».

La decisione nella lotta per la classifica di disciplina nello slalom gigante sarà quindi presa solo nella finale di Lillehammer, tra due settimane e mezzo. Anche Meillard (89 punti dietro a Odermatt) ha ancora una possibilità, almeno in teoria.