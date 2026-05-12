Odermatt: «Dopo le vacanze, le mie batterie sono cariche al 100%, ma...»

Marco Odermatt. blue Sport

Dopo una breve pausa, Marco Odermatt è già tornato a lavorare in vista della nuova stagione sciistica. Alla Wings for Life World Run di Zugo, il campione svizzero racconta a blue News perché, a volte, le sue «batterie sociali» sono più sotto pressione che i muscoli.

Sandro Zappella, Andreas Aeschbach Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt ha preso parte ancora una volta alla Wings for Life World Run di Zugo, dicendosi impressionato dal numero record di partecipanti: oltre 12'657 persone.

Dopo qualche giorno di vacanza, il campione nidvaldese ha già ripreso il lavoro in vista della nuova stagione.

Nei prossimi mesi il focus sarà soprattutto sulla preparazione atletica, mentre da agosto torneranno protagonisti gli allenamenti sulla neve. Mostra di più

Domenica si è svolta la Wings for Life World Run, l'evento benefico che ogni anno mobilita contemporaneamente corridori in tutto il mondo per sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.

A livello globale hanno partecipato 346’527 persone provenienti da 192 nazioni e 173 Paesi, stabilendo ancora una volta un nuovo record. Complessivamente sono stati raccolti circa 9,2 milioni di euro.

Tra i partecipanti presenti a Zugo c'era anche Marco Odermatt. Il campione svizzero di sci ha preso parte alla manifestazione insieme ad altri atleti rossocrociati di spicco e si è detto entusiasta dell’atmosfera: «È la sesta o settima volta che partecipo ed è sempre divertente».

Nella sola tappa di Zugo si sono iscritti oltre 8'000 corridori, un dato mai raggiunto prima. «È bello poter contribuire a far sì che sempre più persone si godano questo evento e che si raccolgano sempre più donazioni», ha aggiunto il vincitore della Coppa del Mondo di sci.

Marco Odermatt è raggiante con gli altri corridori. zVg

Odermatt conserva tanti bei ricordi delle sue precedenti partecipazioni e consiglia l’evento anche ai corridori amatoriali: «Qui è più facile che mai correre tanti chilometri. Se volete fare dieci, venti, trenta o addirittura quaranta chilometri, questa è l’occasione ideale. In mezzo alla folla tutto sembra più semplice».

Le batterie sono cariche

Al di là della Wings for Life World Run, il jogging fa regolarmente parte anche della preparazione estiva dell'atleta.

«Fa parte del programma di allenamento, anche se non è una priorità assoluta», spiega il fenomeno rossocrociato. Come complemento al lavoro in bicicletta, però, la corsa è ideale per allenare la resistenza: «Corro regolarmente sulla pista, con intervalli e sprint».

Dopo le vacanze, Odi è tornato subito al lavoro. «Dopo una pausa le batterie sono di nuovo al 100%, ma si scaricano anche abbastanza in fretta», racconta sorridendo.

A pesare non sono soltanto gli allenamenti intensi, ma anche i numerosi impegni fuori dallo sport. «Anche le batterie sociali consumano molta energia. E non è sempre facile conciliare tutto con la preparazione».

Proprio per questo il nidvaldese cerca di concentrare il maggior numero possibile di appuntamenti nei periodi meno intensi. «Quando ho giornate piene di impegni, provo a fare tutto insieme, così poi posso dedicarmi completamente agli allenamenti».

Nei prossimi mesi il focus sarà soprattutto sulla preparazione atletica. «A maggio, giugno e luglio lavoriamo principalmente sull’aspetto fisico», spiega il 28enne. Da agosto, invece, torneranno protagonisti gli allenamenti sulla neve, che diventeranno la priorità assoluta in vista della nuova stagione.

L'intervista in svizzero tedesco