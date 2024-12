Odermatt dopo lo spavento di Bormio: «Sono stato fortunato, ma non è facile sciare con un airbag aperto»

Schreckmoment in Bormio: Odermatt verhindert Sturz in extremis 28.12.2024

Durante la discesa di Bormio, a causa di una spigolata, Marco Odermatt evita una caduta in extremis: si apre così l'airbag, che costa ulteriori secondi al nidvaldese, giunto comunque quinto.

Redazione blue Sport bfi

«Sì, sono stato molto fortunato», ha detto Marco Odermatt ai microfoni di fine gara a Bormio, che gli è valsa anche un grande spavento.

È la fortuna che Cyprien Sarrazin non ha avuto il giorno prima in allenamento. Il francese è stato ricoverato in ospedale con un grave trauma cranico e ha dovuto subire un intervento chirurgico, andato bene.

Gli svizzeri hanno comunque festeggiato a Bormio, grazie alla vittoria di Alexis Monney e al secondo posto di Franjo von Allmen. Oltre a Odi, Justin Murisier è giunto sesto, Marco Kohler (9°) e Stefan Rogentin (11°), assicurando così un risultato fantastico alla squadra rossocrociata.

Il leader della Coppa del Mondo aveva dichiarato in vista della discesa di Bormio: «Si arriva qui sapendo bene che non sarà una vacanza di Natale. È una lotta per la sopravvivenza. Si può avere una breve sensazione positiva quando si raggiunge il traguardo e si sa di avercela fatta ragionevolmente bene. Ma per il resto non c'è molto di bello dall'inizio alla fine».

«Ci sono cose più facili che sciare con l'airbag aperto»

«Fortunatamente è stata la prima attivazione in vita mia. È stato tutt'altro che un movimento naturale. Ed è per questo che sono contento che si sia aperto, anche se ci sono cose certamente più facili che guidare con un airbag aperto», ha detto il leader di Coppa del Mondo ai microfoni di «SRF».

Quanto è stato difficile lasciarsi alle spalle questo momento di shock e continuare a sciare?

«Penso che si abbia ancora l'adrenalina e si sia ancora in gara e quindi non ci si pensa troppo». Naturalmente Odi sapeva che avrebbe perso molto tempo a causa della sua spigolata e dell'airbag aperto, quindi si è detto semplicemente: «Ora devo fare la mia gara e prendere quello che posso. Ma non devo più sciare con una linea per vincere».