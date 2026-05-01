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Sport Dopo Federer anche Odermatt riceverà il dottorato honoris causa

Swisstxt

1.5.2026 - 18:40

Un'altra stagione da dominatore
Un'altra stagione da dominatore
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Marco Odermatt lunedì potrà aggiungere un nuovo titolo alla sua lunga collezione.

SwissTXT

01.05.2026, 18:40

01.05.2026, 18:46

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Anche se in questo caso si tratterà di un titolo accademico e non sportivo, visto che il nidvaldese riceverà un dottorato honoris causa dal Politecnico di Losanna.

L'EPFL ha infatti deciso di rendere omaggio in questo modo alla «carriera eccezionale dello sciatore svizzero e al suo notevole contributo nel suo campo di attività».

Anche Roger Federer, nel 2017, era stato insignito di un dottorato honoris causa dalla facoltà di medicina dell’Università di Basilea.

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