Marco Odermatt ha la coscienza un po' sporca? «Meillard meritava di vincere»

Primo dopo la prima manche, Loïc Meillard ha dovuto cedere il passo all'amico e rivale Marco Odermatt. KEYSTONE

Loïc Meillard è stato vicino a battere Marco Odermatt, ma alla fine, è stato il re ad avere la meglio nella «sua» Adelboden. Il nidvaldese ammette che a vincere doveva essere il compagno.

Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt vince per la quarta volta consecutiva lo slalom gigante di Adelboden.

Il nidvaldese vince con un vantaggio di 20 centesimi sul compagno di squadra Loïc Meillard.

Dopo la sua vittoria, Odi parla di «emozioni soppresse» perché avrebbe voluto che vincesse il suo compagno di squadra.

Tuttavia, Meillard, è molto soddisfatto del secondo posto: «Si vuole che vinca il migliore ed è per questo che Marco se lo è meritato oggi». Mostra di più

Per la quarta volta, Marco Odermatt sale sul gradino più alto del podio nello slalom gigante sul Chuenisbergli.

Questa volta, però, il secondo è molto più vicino rispetto all'anno scorso, quando aveva staccato la prima concorrenza di oltre un secondo.

Dopo una prima manche non alla sua altezza, giunto terzo, nella seconda ha dimostrato ancora una volta tutte le sue capacità.

Loïc Meillard, leader dopo la prima prova, non ha commesso grandi errori nella seconda, ha attaccato, è stato veloce, ma non è bastato. Al ragazzo di Neuchâtel sono mancati 20 centesimi per ottenere la sua prima vittoria in slalom gigante.

Così è stato ancora Odi a trionfare, per la 26a volta nella sua disciplina preferita.

Odermatt: «Mi ero già rassegnato al secondo posto»

In un'intervista a «SRF» il 27enne di Buochs ha ammesso che avrebbe voluto che il suo compagno di squadra vincesse. «Loïc non ha sempre vita facile, scia così bene, è salito sul podio così spesso che oggi voleva assolutamente questa vittoria. Mi ero già rassegnato al secondo posto, ma grazie alla buona parte finale sono riuscito a vincere», ha detto il campione con modestia.

Il dominatore della Coppa del Mondo ha la coscienza sporca? «Sì, davvero, quasi un po'», sorride. «Per questo oggi le emozioni sono un po' diverse, ma è comunque meraviglioso».

Meillard: «Questo è lo sport»

E lo stato d'animo dello sconfitto? «Sono già arrabbiato, erano solo due decimi», dice Meillard sempre a «SRF». Tuttavia, è soddisfatto del secondo posto. «Se si guarda da dove sono arrivato, direi che ho fatto il mio lavoro. È così che funziona nello sport, posso essere soddisfatto».

L'amico e collega non deve assolutamente avere la coscienza sporca e sottolinea quanto sia forte lo spirito di squadra tra gli svizzeri.

«Anche se è un rivale, gli si augura solo il meglio. Si vuole che vinca il migliore ed è per questo che Marco se l'è meritato oggi».

Ad Adelboden, domenica, gli svizzeri hanno davvero onorato la gara di casa. Oltre a Odermatt e Meillard, Thomas Tumler si è fatto notare per il suo 4° posto, mentre Luca Aerni ha concluso con un eccellente settima posizione.