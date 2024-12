Odermatt dopo la prima vittoria stagionale: «È stata una gara brutalmente difficile»

Marco Odermatt ha dovuto fare un respiro profondo al traguardo. KEYSTONE

Marco Odermatt torna a vincere a Beaver Creek. Ha vinto il duello contro il francese Cyprien Sarrazin nel Super-G di Coppa del Mondo nella prestigiosa località del Colorado.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il secondo posto nella discesa libera, Marco Odermatt ha vinto il super-G a Beaver Creek.

Il nidvaldese vince con un vantaggio di 18 centesimi sul francese Cyprien Sarrazin.

In un'intervista rilasciata dopo il trionfo, Odermatt parla di una «gara brutalmente difficile» e rivela di aver avuto bisogno della fortuna per vincere. Mostra di più

È stato un compito difficile quello che l'allenatore svizzero Reto Nydegger ha affidato ai corridori in qualità di direttore di gara. Si è trattato di un super-G che ha posto le massime esigenze tattiche.

Un percorso che ha messo alla prova tutti i partecipanti e che ha affaticato molti di loro. Soprattutto nella prima fase della gara, molti corridori hanno faticato.

Solo quattro dei primi dieci della lista di partenza hanno raggiunto il traguardo.

La ricetta vincente di Odi

Odermatt aveva previsto le difficoltà. Già durante l'ispezione aveva pensato che molti avrebbero faticato. Come al solito, ha elaborato un piano chiaro e l'alto tasso di insuccessi alla partenza ha confermato che la sua valutazione era corretta.

Ma il fuoriclasse elvetico ha riassunto, a lavoro ultimato, di non essere riuscito ad andare avanti dappertutto con la sicurezza che avrebbe voluto.

«È stata una gara brutalmente difficile», ha analizzato il nativo di Nidvaldo sulla SRF. Sia la superficie che l'assetto dei materiali hanno causato problemi.

Il segreto di Odermatt? «Ho capito che bisogna semplicemente lasciar correre nella parte alta, nonostante non ci si senta a proprio agio». In fondo, è stato semplicemente fortunato. «Ho dovuto 'mordere' una o due volte», dice onestamente l'uomo di Buoch.

Odermatt viene festeggiato dalla squadra svizzera dopo il suo trionfo nel super-G di Beaver Creek. KEYSTONE

La manche è stata comunque sufficiente a Odermatt per vincere il primo duello contro Sarrazin per 18 centesimi di secondo, un duello che il 27enne si aspettava il giorno prima nella discesa libera.

Sorprendentemente, il francese non ha fatto parte della battaglia per i primi posti. Ha attribuito il fatto di aver ottenuto solo il 9° posto alle grandi aspettative.

Un processo di apprendimento continuo

In altre parole, Sarrazin si sta ancora abituando al suo nuovo ruolo, che comporta ulteriori pressioni e lo ha catapultato al centro dell'attenzione dopo la sua fulminante ascesa dello scorso inverno.

Molte cose sono ancora nuove per lui, che ha pagato a lungo la sua spavalderia con un numero spropositato di cadute.

Sarrazin si trova in un processo di apprendimento che Odermatt ha già affrontato da tempo, avendo già sentito l'interesse del pubblico come giovane corridore che ha potuto gradualmente abituarsi al suo status.

Sarrazin, invece, non ha avuto molto tempo per compiere questo passo. La sua ascesa dalla massa alla cerchia dei top rider è avvenuta, per così dire, da un giorno all'altro.

«Devo lavorarci su per potermi godere il momento. Ieri avevo bisogno di tempo per fare i conti con la mia prestazione in discesa», ha detto il francese dopo il super-G, che era iniziato con un momento di shock per lui.

Non c'è mancato molto perché scivolasse sullo sci interno nella seconda porta. La possibilità di finire in testa alla classifica sembrava svanita. «Per questo motivo non avevo più nulla da perdere».

Cyprien Sarrazin (a sinistra) è stato nuovamente battuto da Marco Odermatt. KEYSTONE

Il fatto che sia riuscito a concludere al secondo posto nonostante lo scivolone dimostra che, in circostanze normali, Sarrazin è in grado di sfruttare senza problemi le sue prestazioni della scorsa stagione.

Il 30enne francese sarà anche uno dei primi sfidanti di Odermatt quest'inverno.

Il cerchio chiuso

Dal canto suo, Odermatt ha chiuso il cerchio per il momento. La vittoria numero 38 in Coppa del Mondo è arrivata nello stesso luogo in cui cinque anni e un giorno fa ha ottenuto la sua prima vittoria a questo livello in super-G. Ha anche dominato il super-G a Beaver Creek tre anni fa.

Gino Caviezel è stato il secondo miglior svizzero nel primo super-G di questo inverno con il 7° posto. 24 ore dopo la sua vittoria in discesa, Justin Murisier ha concluso al 17° posto insieme al compagno di squadra Alexis Monney.

Secondo posto nella discesa libera di venerdì, ora vittoria nel super-G - Odermatt ha compensato quasi perfettamente sulla pista Birds of Prey il fallimento nello slalom gigante di fine ottobre sul ghiacciaio Rettenbach sopra Sölden nelle prime due occasioni.

Si è subito rimesso in pista e ha dimostrato ancora una volta uno dei suoi tanti punti di forza. I prossimi duelli con Sarrazin possono arrivare - e con essi compiti altrettanto difficili come questo sabato a Beaver Creek.