Franjo von Allmen e Marco Odermatt colpiscono ancora in Val Gardena e si assicurano una doppia vittoria svizzera in discesa, proprio come giovedì. Ecco cosa hanno detto i due fuoriclasse dopo la gara.

«È divertente quando si colpiscono bene le onde», ha dichiarato il vincitore in un'intervista dopo la gara.

Marco Odermatt sfiora il suo 51° successo in Coppa del mondo, ma sa esattamente dove ha perso il tempo decisivo: «L'ingresso nella Ciaslat è stato decisivo». Mostra di più

Come già nella prima discesa accorciata di giovedì, in Val Gardena non c'è nulla da fare contro il duo svizzero Franjo von Allmen e Marco Odermatt. L'unica differenza è che questa volta è il bernese a spuntarla, relegando il compagno di squadra al secondo posto.

«Mi sento a mio agio su questa pista. È divertente quando riesci a prendere bene le onde», ha detto von Allmen nell'intervista alla «SRF» dopo il suo primo trionfo sulla neve di Val Gardena, ammettendo poi: «Devo ancora rendermene conto. Ora sono qui e me la godo, durante il viaggio di ritorno cercherò di capire come collocare tutto questo».

Dopo la caduta nel super-G di venerdì, il 24enne ha mostrato una gara avventurosa anche sabato, anche se non era nei piani: «La caduta nel super-G non era necessaria. Non va bene sul lungo periodo - dice Von Allmen - per questo mi sono detto che volevo sciare in modo solido e divertirmi. Mi sono detto: "Non esagerare, poi andrà tutto bene"».

Detto, fatto. Con un'eccezione: oggi il campione del mondo di discesa evita una nuova caduta solo grazie a un po' di fortuna e abilità, guadagnandosi così la breve pausa natalizia: «Non abbiamo molto tempo. Ma più a lungo del gruppo del gigante. Perciò mi siederò sicuramente con i miei cari a bere una birra».

Odermatt: «Oggi io e Franjo eravamo di un altro livello»

Marco Odermatt sfiora per un soffio il suo 51esimo successo in Coppa del mondo. Questa volta al nidvaldese mancano 30 centesimi dal miglior tempo. Sa però esattamente dove li ha persi nel confronto con il connazionale. «Al 90% ho avuto la Saslong sotto controllo. Ma il tratto che di solito gestisco molto bene oggi non l'ho affrontato in modo perfetto. L'ingresso nella Ciaslat non è stato come volevo», spiega il nidvaldese.

Nonostante tutto, ha cercato di non perdere troppo slancio. «Molti altri forse a un certo punto inizierebbero a frenare. Io invece provo a lasciare andare gli sci. Per questo sono molto soddisfatto», afferma il 28enne.

«Io e Franjo oggi abbiamo gareggiato in una lega a parte. Siamo stati molto veloci nella parte alta e siamo riusciti a portarci dietro la velocità fino in fondo», conclude poi il fenomeno rossocrociato.

