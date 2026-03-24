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Braathen in agguato Odermatt fuori a Hafjell: la Coppa di gigante gli sfugge di mano?

fon

24.3.2026

Odermatt esce di scena

Odermatt esce di scena

24.03.2026

Marco Odermatt esce a Hafjell e complica la corsa alla quinta Coppa di gigante consecutiva: Braathen ne approfitta e riapre i giochi in vista dell'ultima gara.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

24.03.2026, 10:46

Marco Odermatt vede complicarsi seriamente la corsa verso la quinta Coppa di gigante consecutiva. Sul tracciato mosso di Hafjell, il nidvaldese è uscito dopo appena 35 secondi: aveva già rischiato poco prima, quando un dosso lo aveva proiettato fuori linea, riuscendo però a salvarsi in extremis.

Davanti non sbaglia invece Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano firma il miglior tempo con 21 centesimi su Stefan Brennsteiner e 63 su Loïc Meillard, mettendosi nella posizione ideale per giocarsi tutto nell’ultima gara stagionale.

Prima della prova il nidvaldese vantava 48 punti di margine sul brasiliano, ma ora la Coppa di gigante torna apertissima: a Braathen basterà chiudere tra i primi quattro per conquistare la seconda coppetta della carriera dopo quella di slalom del 2023.

Nonostante l'uscita, la stagione di Odermatt resta comunque di altissimo livello: il nidvaldese mette in bacheca il quinto globo generale consecutivo, oltre alle coppe di discesa e super G. A completare il bottino anche due argenti e un bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

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