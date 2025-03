Odermatt gioca con la sfera di cristallo e la manda in frantumi: «È una bella storia»

Marco Odermatt gioca con il suo nuovo globo di cristallo dopo l'ultimo slalom gigante della stagione. Trofeo che però cade e va in pezzi. Una bella storia bella storia», dichiara sorridente il più forte sciatore degli ultimi anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Ieri, mercoledì, sera a Marco Odermatt viene consegnato il piccolo globo di cristallo per lo slalom gigante.

Il nidvaldese gioca con il suo nuovo trofeo che si rompe sbattendo contro la medaglia, appesa al collo.

«Ognuno dei miei allenatori ora ne potrà avere un pezzo» dice sorridente colui che a fine stagione ha conquistato anche la coppa di generale oltre ai piccoli globi per la discesa, il super-G e il gigante, appunto.

Mentre la canzone «One More Time» dei Daft Punk suona in sottofondo a Sun Valley, a Marco Odermatt, non nuovo a tenere in mano una sfera di cristallo, succede un imprevisto.

Lancia in aria il trofeo, il quale però, in discesa, va a cozzare contro la medaglia che porta al collo. La sfera di cristallo si rompe. Il nidvaldese rimane dapprima stupito, poi, sorride.

Odi ringrazia il suo staff, i suoi allenatori e la sua famiglia durante l'intervista con «SRF»: «Ognuna di queste persone merita un globo». Ecco fatto.

«Ci sono tanti pezzi per ogni membro della mia squadra di gigante. Ognuno dei miei allenatori ora ha un pezzo del globo. È una bella storia».

Marco Odermatt: un pezzo di pallone per ogni membro della sua squadra. KEYSTONE

Il 28enne ritiene inoltre che l'incidente, «forse», rappresenti il suo inizio di stagione difficile.

Eliminato nei primi due slalom giganti a Sölden e Beaver Creek, è poi salito sul podio in ogni gara della sua disciplina preferita. «One more Time», la quarta consecutiva.