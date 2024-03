Marco Odermatt imprendibile. Imago

Marco Odermatt ha confermato il suo dominio nello sci alpino conquistando il suo terzo grande Globo di cristallo e la coppetta di gigante. Ora punta a infrangere nuovi record, mentre mantiene con grande intelligenza l'equilibrio tra successo commerciale e dedizione allo sport.

«Marco Odermatt vincerà la classifica generale di Coppa del Mondo anche se decidesse di andare in vacanza alle Maldive alla fine di gennaio!», lanciata come una battuta due mesi fa dopo la fatale caduta di Marco Schwarz, questa frase dell'ex asso dello sci Marc Girardelli si è rivelata molto veritiera. Sottolinea semplicemente la schiacciante superiorità del nidvaldese.

Invece di partire per le Maldive, come suggeriva l'ex campione lussemburghese, il week end scorso Marco Odermatt ha messo in riga per l'ennesima volta tutta la concorrenza, agguantando matematicamente anche il primato della classifica di Slalom Gigante. Anche se l'infortunio, di inizio stagione, al ginocchio dell'austriaco Marco Schwarz ha un po' cambiato le carte in tavola, il dominio del 26enne è stato straripante.

Tre record da battere

Tuttavia Marco Odermatt non è ancora sazio. Non toglierà in alcun modo il piede dall'acceleratore nel finale di stagione. Il nidvaldese vuole creare il più ampio divario tra il primo della classe e il suo inseguitore, record che detiene da 23 anni Hermann Maier con 743 punti. Oggi, Marco Odermatt precede Manuel Feller di 1'056 punti.

Un altro record che Odi vorrebbe migliorare è quello delle 13 vittorie in una stagione, che attualmente detiene congiuntamente - dallo scorso inverno - con Ingemar Stenmark, Hermann Maier e Marcel Hirscher. Per centrare tale obiettivo Odermatt deve vincere una delle ultime tre gare; di cui un gigante, un super-G e una discesa.

Infine, il fenomeno elvetico vuole migliorare il suo record di punti raccolti in stagione, ovvero superare quota 2'042, risultato fatto registrare da lui stesso lo scorso inverno. Gli mancano 140 punti: anche in questo caso la scalata è dunque tutt'altro che irrealistica. Ricordiamo che per una vittoria in Coppa del Mondo si ottengono 100 punti, per il secondo posto 80 e per il terzo 60.

Niente è impossibile per l'uomo capace di vincere uno slalom gigante dopo aver segnato solo l'undicesimo tempo nella prima manche, come ha fatto a Schladming. Alla luce dei fatti, più passa il tempo, più si ha l'impressione che Odi non abbia ancora raggiunto il suo massimo potenziale, sembra davvero capace di rendere possibile l'impossibile.

Sotto contratto con 21 sponsor

Il successo dell'atleta di Buochs ha suscitato, naturalmente, anche l'interesse di diverse marche che desiderano associarsi al suo nome. Oggi, Marco Odermatt è sotto contratto con ben 21 sponsor.

Nel limite del possibile si sforza di posticipare gli obblighi nei confronti dei suoi partner una volta finita la stagione.

«Ci sforziamo di rimanere il più ragionevoli possibile di fronte all'afflusso di richieste», ha commentato Michael Schiendorfer, il suo manager da già otto anni.

«È cruciale che Marco abbia sempre abbastanza tempo per allenarsi e riposarsi», ha sottolineato Schiendorfer. Per ora, l'equilibrio non è stato compromesso.

A 26 anni, Marco Odermatt ha già capito da tempo quali sono le sua priorità per rimanere l'indiscusso numero uno del suo sport.