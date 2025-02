Marco Odermatt viene festeggiato dai tifosi svizzeri nella leader box. KEYSTONE

Gli svizzeri hanno dominato il circo bianco dello sci sia nella discesa libera di sabato che nel super-G di domenica a Crans-Montana. Il vincitore di giornata Marco Odermatt invita però alla prudenza. Ecco perché

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te In nove delle dodici gare di velocità di questa stagione, il vincitore è stato uno svizzero.

«Incredibile», commenta Marco Odermatt a proposito del dominio del team Swiss-Ski.

Il giorno successivo alla tripletta elvetica nella discesa libera di Crans-Montana, il nidvaldese ha voluto avvertire i suoi colleghi di non dare tutto per scontato.

Nel super-G di Crans-Montana gli svizzeri hanno ottenuto una doppia vittoria con Odermatt e Alexis Monney. Rispetto al giorno precedente, Franjo von Allmen ha mancato il podio.

Dominik Paris entra in scena, salendo sul podio per la prima volta dopo oltre un anno. Mostra di più

La squadra svizzera di velocità sta superando ogni concorrenza. Marco Odermatt, Alexis Monney, Franjo Von Allmen e co. sono difficili da battere in questa stagione. Basti pensare che solo tre delle 12 gare di velocità disputate finora hanno visto salire sul gradino più alto del podio un atleta non appartenente al team di Swiss-Ski.

E anche a Crans-Montana gli elvetici hanno chiaramente sottolineato il loro dominio. Dopo la tripletta nella discesa libera di sabato, domenica c'è stata una doppietta nel super G: Odermatt ha infatti vinto davanti a Monney e conferma così il suo titolo di campione del mondo in quella disciplina, proprio come Von Allmen aveva fatto il giorno prima nella discesa libera.

«Visto che Franjo ha confermato l'oro mondiale sabato, allora dovevo farlo anch'io», commenta Odi con un sorriso sulla «SRF».

A suo avviso il dominio svizzero è «incredibile». Nonostante l'euforia, il nidvaldese invita però alla cautela. Già ieri aveva detto alla squadra: «Ora c'è il grande pericolo di dare per scontato questo risultato e di avere la sensazione che sia la normalità».

Il fatto è che al momento è davvero così. Una normalità che non deriva dal non fare nulla, ma che è chiaramente soggetta a un intenso lavoro quotidiano.

Von Allmen non può realizzare il suo piano

Il viaggio di von Allmen oggi, domenica, non è invece andato proprio secondo i suoi piani. L'uomo della Simmental ha commesso un errore e di conseguenza ha perso velocità e tempo. «Il risultato odierno mi infastidisce molto», ha detto alla «SRF».

Von Allmen potrà quindi provare a realizzare nuovamente i suoi obiettivi all'inizio di marzo. Il team svizzero di velocità sarà poi al via a Kvitfjell, in Norvegia.