Odermatt manca la vittoria a Kitzbühel per soli 7 centesimi 24.01.2026

Probabilmente non era destino: la leggendaria Streif non ha favorito nemmeno quest'anno Marco Odermatt. Nonostante un'ottima manche, lo sciatore svizzero ha mancato di davvero pochissimo il miglior tempo, che è stato segnato dall'italiano Giovanni Franzoni.

SwissTXT, Tobias Benz Tobias Benz

Era il suo grande obiettivo stagionale. Nonostante gli riesca davvero tutto bene, Marco Odermatt dovrà aspettare almeno un altro anno per conquistare la sua prima vittoria nella discesa libera dell'Hahnenkamm.

Il 28enne ha infatti perso per soli 7 centesimi su Giovanni Franzoni (vedi video sopra).

La differenza il 24enne l’ha fatta soprattutto nella parte finale, con Odi che ha pagato qualche indecisione di troppo. Il terzo posto è invece stato conquistato dal francese Maxence Muzaton.

La delusione dello sciatore svizzero è stata davvero evidente una volta giunto all'arrivo. Dopo aver guardato il suo tempo, il nativo di Buoch ha scosso la testa e si è appoggiato sui bastoni da sci. È poi rimasto in questa posizione per un po', prima di rialzarsi e salutare i tifosi.

Von Allmen sbaglia nel finale

Tra gli altri elvetici ha fatto bene Niels Hintermann (+0"71), mentre Franjo Von Allmen ha sbagliato nel finale dopo che era in lotta per le prime posizioni (+1"56).