La quinta di Odermatt a Adelboden 10.01.2026

Dopo la sua vittoria da record di sabato sul Chuenisbärgli, Marco Odermatt è pieno di elogi per la tradizionale gara di Adelboden e riserva parole al miele anche agli organizzatori.

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt rimette ancora una volta tutti in fila e conquista per la quinta volta consecutiva lo slalom gigante di Adelboden.

«Essere l'ultimo a scendere e vincere qui è la cosa più bella», afferma il nidvaldese, spiegando di considerare la gara sul Chuenisbärgli persino più importante di un Mondiale o di una prova olimpica.

Odermatt non risparmia elogi agli organizzatori e sottolinea: «Se avessimo avuto la preparazione delle ultime gare e poi il tempo si fosse guastato così, oggi non avremmo avuto una gara». Mostra di più

Marco Odermatt è senza ombra di dubbio il re del Chuenisbärgli. Il nidvaldese è il primo sciatore della storia a vincere per cinque volte consecutive il gigante di Adelboden, facendo esplodere di gioia i numerosi tifosi svizzeri presenti. E anche lui, nel dopo gara, non nasconde l’euforia.

«Questa atmosfera, queste emozioni si vivono solo una volta all’anno. Né un Mondiale, né un'Olimpiade, e nemmeno Wengen possono avvicinarsi. Essere l’ultimo a tagliare il traguardo e vincere qui è la cosa più bella», sottolinea il 28enne, che non si lascia frenare nemmeno dal maltempo: «Siamo uno sport invernale e quando nevica mi diverto, lo vivo come una sfida».

Una gara «super equa» nonostante il maltempo

Ma non è solo Odi a brillare. Anche gli organizzatori hanno saputo sfidare le abbondanti nevicate delle ultime ore e possono andare fieri del lavoro svolto.

«La pista era sensazionale, cosa che accade raramente», sottolinea il nidvaldese. «Lo si è visto anche oggi: se nella settimana precedente si costruisce una base così solida, a una gara non può succedere nulla. Può piovere, fare caldo, tirare vento o nevicare, e si ottiene comunque una prova corretta e coerente».

Il 28enne ritiene però che questo dovrebbe essere lo standard ovunque, cosa che non sempre accade.

«Se avessimo avuto la preparazione delle ultime gare e poi il tempo si fosse guastato in questo modo, oggi non avremmo avuto una gara», afferma il dominatore della Coppa del Mondo, che con il quinto successo consecutivo ad Adelboden è salito a quota 51 vittorie nel massimo circuito, superando Alberto Tomba nella classifica di tutti i tempi.

Neanche lui trova una spiegazione a questo dominio. «Nemmeno io so esattamente come faccio», ammette Odermatt, rivolgendosi poi ai tifosi: «Spero che, se a un certo punto non dovesse più funzionare così bene, sarete ancora così entusiasti. Ci riproverò l'anno prossimo, naturalmente».

