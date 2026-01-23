Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»

Marco Odermatt e Franjo von Allmen tengono a bada i forti austriaci nel super-G di Kitzbühel e conquistano una splendida doppietta svizzera. Ecco le parole dei due dominatori.
Anche i due svizzeri della velocità, Marco Odermatt e Franjo von Allmen, impressionano sulla Streif: primo e secondo posto nel super-G di Kitzbühel. In un'intervista alla SRF, von Allmen – battuto per soli 3 centesimi – si dice «ancora carico», come racconta sorridendo il bernese dell'Oberland. Il motivo? Alla partenza si è «spinto più che mai».
«Tutto sommato è stata una buona corsa, ero rilassato», dice. Al traguardo era sicuramente sollevato, anche se questo non gli ha impedito di imprecare a voce alta: sapeva che il favorito Odermatt era ancora davanti.
Il suo connazionale si è imposto con un margine sottilissimo. «Marco ha dimostrato di poter andare più veloce in certi tratti», spiega. Von Allmen aggiunge di non aver scelto ovunque il «rischio assoluto».
«Ieri sono andato a letto pensando che oggi avrei vinto qui», racconta von Allmen, ammettendo: «Per questo ero molto seccato quando Marco è stato tre centesimi più veloce. Ma ora devo dire a me stesso che è Marco, io sono secondo e posso essere soddisfatto».
Dopotutto, per lui è solo la terza volta a Kitzbühel. «È andata veloce», osserva guardandosi indietro. Ma è bello vedere che le cose stanno progredendo passo dopo passo. «Anche Marco ha detto che sarebbe stato folle puntare subito alla gallina dalle uova d’oro».
«C'è qualcosa nella Streif: il suo significato è enorme. Forse un po' meno nel super-G rispetto alla discesa», continua von Allmen. Ricorda però anche le scene che hanno coinvolto Adrian Smiseth Sejersted - il norvegese ha evitato la caduta solo con molta fortuna - e Arnaud Boisset: lo sciatore svizzero è caduto, ma fortunatamente è rimasto illeso.
«Nel complesso è stata una stagione piuttosto buona», conclude von Allmen. «La velocità c'era già in preparazione e il piano era quello di ridurre al minimo il margine d'errore».
Odermatt vince grazie a una «super linea» in basso
Odermatt non è riuscito a disputare la «manche perfetta», motivo per cui la SRF non si è congratulata con lui per la vittoria dopo il passaggio di 22 concorrenti. «Non ho avuto grandi sensazioni», ammette il nidvaldese. In alto le cose sono andate bene, ma sul Lerchenschuss e sull'Hausberg ha dovuto apportare alcune correzioni, spiega il 28enne.
«A dire il vero, sono rimasto sorpreso quando si è acceso il verde all'arrivo», confessa Odi, che si era già assicurato la vittoria nel super-G sulla Streif lo scorso anno. «In fondo è andata di nuovo molto bene, la linea era perfetta», riassume.