Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»

Marco Odermatt indica il compagno di squadra Franjo von Allmen sulla pista d'arrivo, che ha lasciato indietro.

Marco Odermatt e Franjo von Allmen tengono a bada i forti austriaci nel super-G di Kitzbühel e conquistano una splendida doppietta svizzera. Ecco le parole dei due dominatori.

Anche i due svizzeri della velocità, Marco Odermatt e Franjo von Allmen, impressionano sulla Streif: primo e secondo posto nel super-G di Kitzbühel. In un'intervista alla SRF, von Allmen – battuto per soli 3 centesimi – si dice «ancora carico», come racconta sorridendo il bernese dell'Oberland. Il motivo? Alla partenza si è «spinto più che mai».

«Tutto sommato è stata una buona corsa, ero rilassato», dice. Al traguardo era sicuramente sollevato, anche se questo non gli ha impedito di imprecare a voce alta: sapeva che il favorito Odermatt era ancora davanti.

Il suo connazionale si è imposto con un margine sottilissimo. «Marco ha dimostrato di poter andare più veloce in certi tratti», spiega. Von Allmen aggiunge di non aver scelto ovunque il «rischio assoluto».

Super G di Kitzbühel: doppietta elvetica spettacolare, Odi batte von Allmen di 3 centesimi Solo 3 centesimi hanno separato Marco Odematt, già vincitore l’anno scorso, da Franjo von Allmen nel super G che ha aperto il weekend delle gare dell’Hahnenkamm, sull’esigente e spettacolare tracciato di Kitzbühel. 23.01.2026

«Ieri sono andato a letto pensando che oggi avrei vinto qui», racconta von Allmen, ammettendo: «Per questo ero molto seccato quando Marco è stato tre centesimi più veloce. Ma ora devo dire a me stesso che è Marco, io sono secondo e posso essere soddisfatto».

Dopotutto, per lui è solo la terza volta a Kitzbühel. «È andata veloce», osserva guardandosi indietro. Ma è bello vedere che le cose stanno progredendo passo dopo passo. «Anche Marco ha detto che sarebbe stato folle puntare subito alla gallina dalle uova d’oro».

«C'è qualcosa nella Streif: il suo significato è enorme. Forse un po' meno nel super-G rispetto alla discesa», continua von Allmen. Ricorda però anche le scene che hanno coinvolto Adrian Smiseth Sejersted - il norvegese ha evitato la caduta solo con molta fortuna - e Arnaud Boisset: lo sciatore svizzero è caduto, ma fortunatamente è rimasto illeso.

«Nel complesso è stata una stagione piuttosto buona», conclude von Allmen. «La velocità c'era già in preparazione e il piano era quello di ridurre al minimo il margine d'errore».

Odermatt vince grazie a una «super linea» in basso

Odermatt non è riuscito a disputare la «manche perfetta», motivo per cui la SRF non si è congratulata con lui per la vittoria dopo il passaggio di 22 concorrenti. «Non ho avuto grandi sensazioni», ammette il nidvaldese. In alto le cose sono andate bene, ma sul Lerchenschuss e sull'Hausberg ha dovuto apportare alcune correzioni, spiega il 28enne.

«A dire il vero, sono rimasto sorpreso quando si è acceso il verde all'arrivo», confessa Odi, che si era già assicurato la vittoria nel super-G sulla Streif lo scorso anno. «In fondo è andata di nuovo molto bene, la linea era perfetta», riassume.