Franjo von Allmen, Marco Odermatt e Alexis Monney sono saliti sul podio della discesa libera di Crans-Montana. Ecco come hanno commentato i tre sciatori ka triplice vittoria svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Franjo von Allmen ha vinto la discesa libera di Crans-Montana davanti a Marco Odermatt e ad Alexis Monney.

Nonostante una «gara perfetta», Odermatt non è riuscito a superare il connazionale Von Allmen. Ma questo non preoccupa il nidvaldese. «Sono molto soddisfatto», afferma.

Anche il vincitore Von Allmen è ovviamente molto contento, ma anche sorpreso. In un'intervista dopo la gara ha spiegato che non si aspettava di essere così veloce dopo aver commesso alcuni piccoli errori. Mostra di più

Al momento la squadra di velocità svizzera maschile è la misura di tutto. Nella sesta discesa libera della stagione di Coppa del Mondo, a Crans-Montana, vi infatti stata una tripletta elvetica: Franjo von Allmen ha vinto davanti a Marco Odermatt e ad Alexis Monney.

Von Allmen non si aspettava la vittoria. «Non pensavo che sarei stato in grado di costruire il mio titolo di campione del mondo in questo modo», ha dichiarato alla «SRF».

Per Von Allmen si tratta della prima vittoria in discesa libera in Coppa del Mondo. Prima della gara, l'uomo della Simmental aveva chiarito che, sebbene il percorso in Vallese sia facile, non è facile vincere. Dopo la sua corsa, ha comentato: «Mi sono sorpreso di quanto fossi veloce».

Odermatt su Von Allmen: «Difficile da battere»

Non è facile vincere: lo sottolinea anche Marco Odermatt. Sempre sulla «SRF», il nidvaldese ha parlato di una «gara perfetta»: «Non so dove avrei potuto fare meglio. Sono molto soddisfatto». La perfezione, a quanto pare, non è però stata sufficiente per tenere testa a Von Allmen. «Al momento Franjo ha la velocità di base più alta di tutti noi. Se riesce a scendere in modo pulito, è difficile da battere».

Alexis Monney ha completato il podio. Il friburghese è stato sorpreso dal suo terzo posto, poiché ha dichiarato di non ritenersi «così bravo"» su percorsi come quello di Crans-Montana. Solitamente gli piacciono di più i percorsi difficili.

Murisier deluso

Dal canto suo, Justin Murisier è deluso dalla sua prestazione. Ha infatti perso oltre due secondi rispetto al miglior tempo e si è piazzato solo al 18° posto.

«Oggi non ho trovato la chiave (...). Sono molto deluso». Quindi Murisier non fa i salti di gioia: «Dal punto di vista di Swiss-Ski, oggi ci sono molti aspetti positivi, ma dal mio punto di vista, oggi è stato davvero brutto. Al momento non posso essere felice».

Ma Von Allmen, Odermatt e Monney, che hanno festeggiato la prima tripletta svizzera in una discesa libera dal 1996, sono felici.