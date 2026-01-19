  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Botta e risposta Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»

Luca Betschart

19.1.2026

Odermatt contro McGrath.
Odermatt contro McGrath.
Keystone

Per la seconda volta consecutiva, Atle Lie McGrath è imbattibile nello slalom di Wengen. Dopo il trionfo di domenica, il norvegese manda un messaggio anche a Marco Odermatt, la cui risposta non tarda ad arrivare.

Luca Betschart

19.01.2026, 20:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Atle Lie McGrath firma la doppietta a Wengen e viene incoronato vincitore della classica di slalom per la seconda volta consecutiva dopo il successo del 2025.
  • Nella zona d'arrivo, con il sorriso, annuncia di voler sfidare Marco Odermatt e di voler «prendere casa sua» al vincitore seriale.
  • Odermatt ha risposto al norvegese con un post sui social media.
Mostra di più

Atle Lie McGrath si sente ormai di casa nell'Oberland bernese. Dopo essere salito sul podio nello slalom di Adelboden, il norvegese si è spinto oltre a Wengen, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva nello slalom classico dopo il successo del 2025.

McGrath ha relegato ai posti d'onore l'amico d’infanzia Pinheiro Braathen e il connazionale Henrik Kristoffersen.

Al termine della gara, nella zona mista, McGrath ha spiegato: «Il percorso qui è difficilissimo, la pressione è alta, la folla è magica, ma bisogna essere davvero concentrati». E ha aggiunto: «Il pubblico svizzero è davvero straordinario. Sono tra i migliori tifosi di Wengen e Adelboden».

Slalom. A Wengen è festa norvegese. McGrath imprendibile, Meillard quarto, gara incredibile di Iten

SlalomA Wengen è festa norvegese. McGrath imprendibile, Meillard quarto, gara incredibile di Iten

McGrath ha anche grandi progetti per l'Oberland bernese nei prossimi anni. Il 25enne lo chiarisce con un messaggio a Marco Odermatt dopo aver difeso con successo il suo titolo a Wengen. «Come va, Marco? Anch'io sto cercando di fare di questo posto mia casa», si rivolge McGrath al vincitore seriale.

Una stanza nella casa di Odermatt

Odi ha vinto cinque gare di slalom gigante di fila ad Adelboden e ha vinto tutte le ultime quattro gare di discesa libera al Lauberhorn.

«Marco ha quattro vittorie, io ne ho due, quindi me ne servono altre due. È difficile competere con lui, ma potrei avere una stanza a casa sua», ride poi il norvegese ai microfoni di blue Sport.

Trionfo record ad Adelboden. «Questa è casa mia!»: l'urlo di Odermatt al traguardo fa il giro del web

Trionfo record ad Adelboden«Questa è casa mia!»: l'urlo di Odermatt al traguardo fa il giro del web

La risposta dell'elvetico non si fa attendere. «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom. Congratulazioni!», scrive il nidvaldese su Instagram con un occhiolino. E sottolinea: «Quattro vittorie di fila nella leggendaria discesa del Lauberhorn. Nuovo record. Porca vacca, è pazzesco».

E McGrath? È grato che Odermatt non stia attaccando anche nello slalom, almeno per il momento: «Grazie per avermi dato spazio, amico mio».

L'intervista in tedesco

McGrath adelt Wengen-Fans: «Das Schweizer Publikum ist magisch»

McGrath adelt Wengen-Fans: «Das Schweizer Publikum ist magisch»

18.01.2026

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Belen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene
«10'000 franchi per le vittime di sono una miseria», ecco da chi arriva la critica

Altre notizie

Hockey. Il Bienne si separa con effetto immediato da Filander

HockeyIl Bienne si separa con effetto immediato da Filander

12 scene da ricordare. Perché la Coppa d'Africa non è come le altre: tra gol impossibili e gesti iconici

12 scene da ricordarePerché la Coppa d'Africa non è come le altre: tra gol impossibili e gesti iconici

Calcio. Il giocatore del Lugano Vladi passa ora in prestito all'Aarau

CalcioIl giocatore del Lugano Vladi passa ora in prestito all'Aarau

Hockey. Due amichevoli per l'HCAP durante la pausa per le Olimpiadi

HockeyDue amichevoli per l'HCAP durante la pausa per le Olimpiadi

Billie Jean King Cup. Le svizzere del tennis contro la Cechia nel turno di qualificazione

Billie Jean King CupLe svizzere del tennis contro la Cechia nel turno di qualificazione

Hockey. Ecco chi potrebbe arrivare alla guida dell'Ambrì Piotta

HockeyEcco chi potrebbe arrivare alla guida dell'Ambrì Piotta

Video

Il Senegal conquista la sua seconda Coppa d'Africa

Il Senegal conquista la sua seconda Coppa d'Africa

19.01.2026

Real Sociedad – Barcelona 2-1

Real Sociedad – Barcelona 2-1

LALIGA | 20ème journée | Saison 25/26

18.01.2026

Basilea – Sion 1:1

Basilea – Sion 1:1

Super League | 20° turno | stagione 25/26

18.01.2026

GC – Thun 1:3

GC – Thun 1:3

Super League | 20° turno | stagione 25/26

18.01.2026

Il Senegal conquista la sua seconda Coppa d'Africa

Il Senegal conquista la sua seconda Coppa d'Africa

Real Sociedad – Barcelona 2-1

Real Sociedad – Barcelona 2-1

Basilea – Sion 1:1

Basilea – Sion 1:1

GC – Thun 1:3

GC – Thun 1:3

Più video