Per la seconda volta consecutiva, Atle Lie McGrath è imbattibile nello slalom di Wengen. Dopo il trionfo di domenica, il norvegese manda un messaggio anche a Marco Odermatt, la cui risposta non tarda ad arrivare.

Hai fretta? blue News riassume per te Atle Lie McGrath firma la doppietta a Wengen e viene incoronato vincitore della classica di slalom per la seconda volta consecutiva dopo il successo del 2025.

Nella zona d'arrivo, con il sorriso, annuncia di voler sfidare Marco Odermatt e di voler «prendere casa sua» al vincitore seriale.

Odermatt ha risposto al norvegese con un post sui social media. Mostra di più

Atle Lie McGrath si sente ormai di casa nell'Oberland bernese. Dopo essere salito sul podio nello slalom di Adelboden, il norvegese si è spinto oltre a Wengen, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva nello slalom classico dopo il successo del 2025.

McGrath ha relegato ai posti d'onore l'amico d’infanzia Pinheiro Braathen e il connazionale Henrik Kristoffersen.

Al termine della gara, nella zona mista, McGrath ha spiegato: «Il percorso qui è difficilissimo, la pressione è alta, la folla è magica, ma bisogna essere davvero concentrati». E ha aggiunto: «Il pubblico svizzero è davvero straordinario. Sono tra i migliori tifosi di Wengen e Adelboden».

McGrath ha anche grandi progetti per l'Oberland bernese nei prossimi anni. Il 25enne lo chiarisce con un messaggio a Marco Odermatt dopo aver difeso con successo il suo titolo a Wengen. «Come va, Marco? Anch'io sto cercando di fare di questo posto mia casa», si rivolge McGrath al vincitore seriale.

Una stanza nella casa di Odermatt

Odi ha vinto cinque gare di slalom gigante di fila ad Adelboden e ha vinto tutte le ultime quattro gare di discesa libera al Lauberhorn.

«Marco ha quattro vittorie, io ne ho due, quindi me ne servono altre due. È difficile competere con lui, ma potrei avere una stanza a casa sua», ride poi il norvegese ai microfoni di blue Sport.

La risposta dell'elvetico non si fa attendere. «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom. Congratulazioni!», scrive il nidvaldese su Instagram con un occhiolino. E sottolinea: «Quattro vittorie di fila nella leggendaria discesa del Lauberhorn. Nuovo record. Porca vacca, è pazzesco».

E McGrath? È grato che Odermatt non stia attaccando anche nello slalom, almeno per il momento: «Grazie per avermi dato spazio, amico mio».

