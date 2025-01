Marco Odermatt rompe il tabù vincendo finalmente sulla Streif!

Ennesimo successo prestigioso KEY

Il primo successo a Kitzbühel arriva in super G, terzo Stefan Rogentin

Sara Matasci, SwissTXT Swisstxt

Vincere per la prima volta in carriera una gara sulla Streif era l’obiettivo stagionale di Marco Odermatt e lo svizzero l’ha raggiunto al primo tentativo!

Alla vigilia dell’attesissima discesa, il nidvaldese si è infatti imposto nel super G di Kitzbuehel, dove mai era salito sul gradino più alto del podio, e lo ha fatto precedendo di 0"11 l’austriaco Haaser e di 0"30 l’altro rossocrociato Rogentin.

A completare l’ennesima grande prestazione della squadra elvetica sono arrivati anche il quarto posto del giovane Von Allmen (+0"45) e il nono di Justin Murisier (+0"72).

14o successo in super G e 44o assoluto in Coppa del Mondo

Se Odermatt prima di oggi non aveva mai vinto a Kitzbühel, quello odierno è comunque il 14o successo in super G e il 44o assoluto in Coppa del Mondo per colui che al momento guida la classifica generale, quella di specialità e quelle di discesa e di gigante.

Loïc Meillard (+0”96) è entrato nella top 15 di una gara caratterizzata da diverse brutte cadute, come quella del francese Alexis Pinturault, mentre non ha brillato Alexis Monney, il migliore nel primo allenamento di discesa, staccato di 1”53 dal vincitore.