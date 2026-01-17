Ancora una volta, Marco Odermatt ha trionfato a Wengen. Keystone

Marco Odermatt è il padrone di Wengen. Per la quarta volta consecutiva vince la discesa del Lauberhorn, diventando l’unico detentore del record davanti a Beat Feuz.

Redazione blue Sport Patrick Lämmle

Marco Odermatt ha vinto per la quarta volta consecutiva la discesa del Lauberhorn a Wengen ed è diventato così il solo detentore del record.

Supera così Beat Feuz, che aveva trionfato tre volte sulla pista bernese.

In TV i due si sono resi protagonisti di un siparietto: Odermatt dice «quasi mi sento in colpa», Feuz ribatte ricordando di avere ancora più podi.

Oggi commentatore per SRF, Beat Feuz aveva conquistato la discesa del Lauberhorn nel 2012, nel 2018 e nel 2020.

Sabato, Marco Odermatt ha trionfato ancora a Wengen, centrando la quarta vittoria e restando così da solo in cima all’albo d’oro.

Nel dopo gara, le due leggende del Lauberhorn si ritrovano faccia a faccia. «Ho saputo del record solo pochi minuti fa», racconta Odermatt. «Quasi mi sento un po’ in colpa, perché è stato lui [Beat Feuz] a insegnarmi tutto». Feuz, però, lo punzecchia con il sorriso: sul numero di podi complessivi, per ora, è ancora in vantaggio.

Era difficile fare di più

Dopo l’arrivo dei primi 15 al traguardo, Odermatt aveva già rilasciato una prima intervista. «Le sensazioni erano davvero ottime dopo la discesa. Ho tagliato il traguardo pensando che difficilmente avrei potuto limare ancora un decimo in qualche punto».

Non si è però lasciato subito andare ai festeggiamenti. Almeno non fino alla discesa di Giovanni Franzoni.

L’italiano aveva firmato il miglior tempo in entrambe le prove di discesa e il giorno prima aveva vinto il super-G. Anche in gara ha confermato l’ottimo stato di forma e ha scalzato Franjo von Allmen dal podio. Alla fine, però, Odi si è imposto con un margine netto: 0”79 e una vittoria senza discussioni.