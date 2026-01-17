  1. Clienti privati
Ecco il siparietto fra i due Con il successo a Wengen, Odermatt si lascia alle spalle Feuz: «Mi sento quasi in colpa»

Patrick Lämmle

17.1.2026

Ancora una volta, Marco Odermatt ha trionfato a Wengen.
Keystone

Marco Odermatt è il padrone di Wengen. Per la quarta volta consecutiva vince la discesa del Lauberhorn, diventando l’unico detentore del record davanti a Beat Feuz.

Redazione blue Sport

17.01.2026, 14:32

17.01.2026, 15:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Marco Odermatt ha vinto per la quarta volta consecutiva la discesa del Lauberhorn a Wengen ed è diventato così il solo detentore del record.
  • Supera così Beat Feuz, che aveva trionfato tre volte sulla pista bernese.
  • In TV i due si sono resi protagonisti di un siparietto: Odermatt dice «quasi mi sento in colpa», Feuz ribatte ricordando di avere ancora più podi.
Mostra di più
Poker per Odi a WengenSul Lauberhorn vince Marco Odermatt. Monumentale!

Oggi commentatore per SRF, Beat Feuz aveva conquistato la discesa del Lauberhorn nel 2012, nel 2018 e nel 2020.

Sabato, Marco Odermatt ha trionfato ancora a Wengen, centrando la quarta vittoria e restando così da solo in cima all’albo d’oro.

Nel dopo gara, le due leggende del Lauberhorn si ritrovano faccia a faccia. «Ho saputo del record solo pochi minuti fa», racconta Odermatt. «Quasi mi sento un po’ in colpa, perché è stato lui [Beat Feuz] a insegnarmi tutto». Feuz, però, lo punzecchia con il sorriso: sul numero di podi complessivi, per ora, è ancora in vantaggio.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Era difficile fare di più

Dopo l’arrivo dei primi 15 al traguardo, Odermatt aveva già rilasciato una prima intervista. «Le sensazioni erano davvero ottime dopo la discesa. Ho tagliato il traguardo pensando che difficilmente avrei potuto limare ancora un decimo in qualche punto».

Non si è però lasciato subito andare ai festeggiamenti. Almeno non fino alla discesa di Giovanni Franzoni.

Gioia dopo il lutto. Franzoni, il vincitore di Wengen: «Non sono ancora una leggenda, solo un ragazzo normale»

Gioia dopo il luttoFranzoni, il vincitore di Wengen: «Non sono ancora una leggenda, solo un ragazzo normale»

L’italiano aveva firmato il miglior tempo in entrambe le prove di discesa e il giorno prima aveva vinto il super-G. Anche in gara ha confermato l’ottimo stato di forma e ha scalzato Franjo von Allmen dal podio. Alla fine, però, Odi si è imposto con un margine netto: 0”79 e una vittoria senza discussioni.

Karl «Moli» Molitor. Ecco come il recordman di vittorie sul Lauberhorn imbrogliò nel 1939

Karl «Moli» MolitorEcco come il recordman di vittorie sul Lauberhorn imbrogliò nel 1939

