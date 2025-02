Odermatt: «Meglio uno svizzero che un austriaco», Von Allmen: «Stasera andremo al tappeto!»

Odermatt di buon umore anche se perde lo scettro in discesa. Keystone

Marco Odermatt si piazza quinto nella discesa libera dei Mondiali di Saalbach, mentre i suoi compagni di squadra svizzeri, Franjo von Allmen e Alexis Monney, conquistano oro e bronzo. Ecco alcune reazioni dei protagonisti.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella discesa iridata Marco Odermatt finisce quinto, a 66 centesimi da Franjo von Allmen, oro, e a 35 da Alexis Monney, bronzo.

Nonostante non abbia difeso il titolo, il nidvaldese è entusiasta del doppio podio svizzero e prevede grandi festeggiamenti per celebrare i successi della squadra.

Justin Murisier, finito ottavo, esprime grande delusione per il suo risultato, sottolineando la mancanza di aspetti positivi nella sua prestazione. Mostra di più

Marco Odermatt conclude con un quinto posto la discesa libera ai Campionati del Mondo di Saalbach. 66 centesimi lo separano dal compagno più veloce Franjo von Allmen, che l'ha spodestato, e 35 dalla medaglia di bronzo Alexis Monney.

«Sapevo di dover prendere molti rischi. Avevo sentito che Alexis, Vincent e Franjo avevano preso il comando della corsa con delle ottime prestazioni», dichiara il nidvaldese alla «SRF» dopo la gara.

«Ho commesso due o tre errori nella mia manche - analizza la fresca medaglia d'oro in super-G - cosa che non può accadere se vuoi diventare campione del mondo di discesa libera».

Odermatt positivo

Odi non fa il muso lungo per non aver difeso il suo titolo di due anni fa. Al contrario: «È fantastico avere di nuovo due svizzeri sul podio. Con la mia vittoria di venerdì, le cose non potrebbero andare meglio».

«Oggi ci sarà una grande festa con la squadra. Io tirerò fuori di nuovo le emozioni del super-G e sono contento che anche Franjo e Alexis potranno festeggiare come si deve per i loro risultati odierni».

Anche in un'intervista con «ORF», la radiotelevisione austriaca, il 27enne si mostra in vena di scherzare: «In ogni caso preferisco che a vincere sia uno svizzero, piuttosto che un austriaco (ride), quindi è perfetto».

L'euforia del campione

«Non ho ancora realizzato di essere campione del mondo in discesa, ma questo titolo suona bene, è fantastico», ride il grande vincitore di giornata von Allmen. «Mi sono dovuto prendere molti rischi. Ho provato davvero tutto e alla fine ha funzionato. Dopo il super-G ero infastidito, non riuscivo a sciare bene. Oggi invece tutto è andato per il meglio».

Questionato da un reporter della «SRF» sui piani serali per i festeggiamenti, già nominati dall'amico Odermatt, il bernese risponde senza giri di parole: «Ho la sensazione che stasera andremo al tappeto».

Justin Murisier deluso dalla sua prestazione. Keystone

La delusione di Murisier

Justin Murisier ha completato l'ottimo risultato della squadra svizzera piazzandosi all'ottavo posto. Tuttavia, il vallesano non si è detto soddisfatto ai microfoni della «RTS».

«Non ci sono molti aspetti positivi in questo risultato. Siamo ai Mondiali e io non sono venuto in Austria per un ottavo posto. Io gareggio e sono qui per stare davanti. Oggi questo non è successo nemmeno lontanamente. Al momento sono solo deluso da me stesso», ha commentato il 33enne.