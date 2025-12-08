Al quinto tentativo, Marco Odermatt ottiene la sua prima vittoria in slalom gigante a Beaver Creek. Foto: Keystone

Marco Odermatt conquista la sua quarta vittoria nello slalom gigante di Beaver Creek nella sesta gara della stagione, colmando una lacuna nel suo impressionante palmares.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la discesa di giovedì, domenica Marco Odermatt ha vinto anche lo slalom gigante di Beaver Creek, conquistando il quarto successo nella sesta gara della stagione.

Il nidvaldese ha gettato le basi per la sua 49ª vittoria in Coppa del Mondo con un'ottima prima manche ed è riuscito a conservare parte del suo ampio vantaggio fino al traguardo.

«Non è stata una buona seconda manche», ammette però il 28enne.

Con una vittoria in Val d'Isère il prossimo fine settimana, Odermatt potrebbe eguagliare la leggenda dello sci italiano Alberto Tomba nella classifica di tutti i tempi. Mostra di più

La maledizione del gigante è definitivamente spezzata. Dopo aver centrato giovedì sulla «Birds of Prey» la sua prima vittoria in discesa, Marco Odermatt concede il bis domenica e conquista, al quinto tentativo, anche il suo primo successo in gigante a Beaver Creek.

«Dopo la serie negativa che ho avuto qui su questa neve, questa vittoria conta davvero molto», afferma Odermatt ai microfoni della «SRF», ricordando la sua finora deludente esperienza in gigante nella località sciistica delle Montagne Rocciose.

Fino a domenica, il suo miglior risultato era infatti un 27° posto; in tre occasioni il fuoriclasse non era nemmeno riuscito a tagliare il traguardo.

Vittoria con il 25° tempo di manche

Va però precisato che tra il 2019 e il 2024 a Beaver Creek non si è disputato alcun gigante. «Prima della pausa ero già partito una volta nel gruppo dei migliori, ma sono uscito per un'internata. Da ragazzino mi era già successo, e l’anno scorso di nuovo», ricorda Odermatt, ammettendo: «Queste cose un po’ ti restano nella testa».

Un elemento che può in parte spiegare perché nel secondo settore abbia fatto segnare soltanto il 25° tempo, riuscendo a salvare al traguardo appena 23 centesimi dell’ampio margine di 1’’31 che aveva sul secondo, l’italiano Alex Vinatzer.

«Non è stata una buona seconda manche», riconosce Odermatt, che aveva però già costruito la vittoria grazie a una prima prova di livello eccezionale.

Una vittoria in meno di Alberto Tomba

«Sapevo di avere un grande vantaggio e dovevo restare fedele al mio piano: non cercare di recuperare dopo un errore. Così sono riuscito, sul tratto più mosso, a portare ancora qualche centesimo fino al traguardo», spiega il 28enne.

Con il 49° successo in Coppa del mondo, Odermatt si avvicina alla quarta posizione della classifica all-time, occupata da Alberto Tomba, che potrebbe raggiungere già il prossimo weekend in Val d’Isère.

«È così che volevo concludere il viaggio negli USA», scrive su Instagram. E non dimentica, dopo il suo 28° trionfo in gigante, i compagni di squadra: «Complimenti, piccolo Lenz Hächler, per i tuoi primi punti!».